Nasdaq roste o 0,6 % a překonává 29 000 bodů 🔼 Silné výsledky ON Semi a Palantir

Futures na Nasdaq 100 (US100) rostou v úterý přibližně o 0,6 %, podpořeny velmi silným výhledem Palantiru a ON Semiconductor, který opět posílil přesvědčení investorů, že výdaje na umělou inteligenci se začínají promítat do reálného růstu finančních výsledků. Pozornost trhu se soustředí také na další zveřejňování čtvrtletních výsledků a makroekonomická data, která mají pomoci zhodnotit kondici americké ekonomiky a podnikového sektoru.
- S&P 500 se nachází pouhých přibližně 20 bodů od prvního historického maxima od června, zatímco Dow Jones zakončil pondělní seanci na rekordní úrovni poprvé od července.
- Silné výsledky technologických společností a přetrvávající optimismus kolem monetizace AI zůstávají v současnosti jedním z hlavních faktorů podporujících americký akciový trh.
- Komentáře Trumpa dávají investorům naději na postupnou deeskalaci napětí na Blízkém východě a ropa se již stáhla přibližně o 10 % ze svého lokálního vrcholu
Výsledky společností zaměřených na AI opět zlepšují náladu na trhu
Po velmi silných výsledcích Microsoftu a Amazonu z minulého týdne dostali investoři další signály, že miliardové investice do umělé inteligence začínají přinášet hmatatelné výsledky. Palantir opět zvýšil výhled tržeb na celý rok a poukazuje na silnou poptávku jak ze strany veřejné správy, tak komerčních zákazníků využívajících platformy AI.
ON Semiconductor představil lepší výhled prodeje, než se očekávalo, přičemž počítá s dalším růstem poptávky po čipech pro správu energie využívaných v datových centrech obsluhujících modely AI. Optimismus se přelil i na ostatní společnosti spojené s AI. V předburzovním obchodování rostly mimo jiné Micron (+2,3 %), Nvidia (+0,7 %) a Marvell Technology (+4,4 %).
Sezona výsledků zůstává výrazně nad historickým průměrem
Dosavadní průběh sezony výsledků v USA je velmi silný. Z 304 společností indexu S&P 500, které zveřejnily čtvrtletní výsledky do konce minulého týdne, překonalo výhledy analytiků 85,2 % z nich. Pro srovnání, dlouhodobý průměr činí přibližně 67,5 %. Dnes budou o pozornost investorů soupeřit další velké společnosti, mimo jiné Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum a McDonald's. Akcie Snap navíc rostou o více než 8 % po lepších tržbách, než se čekalo, podpořených vyššími výdaji na reklamu během fotbalového mistrovství světa FIFA a silnější aktivitou velkých inzerentů ze Severní Ameriky.
Graf US100 (interval D1)
Kontrakt na Nasdaq 100 zaznamenává V-tvarové odražení a překonává 29 000 bodů, přibližuje se k odporu v podobě 50denního klouzavého průměru EMA50 na denním intervalu. Jeho překonání by mohlo představovat důležitý bod obratu momentum.
Zdroj: xStation5
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