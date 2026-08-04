📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (3.8.2026)

Vítězové:
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First Solar Inc (FSLR) +10,28 %: Americký výrobce solárních panelů a poskytovatel fotovoltaických řešení pro velké elektrárny.
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Coherent Corp (COHR) +9,60 %: Výrobce optických materiálů, polovodičů a laserových technologií pro průmysl i telekomunikace.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +9,24 %: Přední dodavatel optických komponent pro telekomunikace, datová centra a technologie 3D snímání.
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Oracle Corp (ORCL) +9,22 %: Nadnárodní technologická korporace zaměřená na firemní databázový software a cloudové systémy.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,12 %: Společnost vyvíjející technologie a zbraně pro donucovací orgány, známá především díky taserům a osobním kamerám pro policii.
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Builders FirstSource Inc (BLDR) +9,09 %: Největší americký dodavatel stavebních produktů, prefabrikovaných komponent a služeb pro profesionální stavitele domů.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +8,89 %: Poskytovatel hardwaru, softwaru a služeb pro kritickou digitální infrastrukturu, dominující zejména v oblasti chlazení a napájení datových center.
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Ares Management Corp (ARES) +8,18 %: Globální správce alternativních investic se zaměřením na úvěry, private equity a nemovitosti.
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Boeing Co/The (BA) +8,03 %: Jeden z největších světových výrobců komerčních letadel, obranných systémů a vesmírných technologií.
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Baxter International Inc (BAX) +7,42 %: Nadnárodní zdravotnická společnost specializující se na léčebné přístroje, dialýzu a farmaceutické produkty.
Poražení:
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Marriott International Inc/MD (MAR) -6,97 %: Nadnárodní korporace provozující a franšízující široké portfolio hotelů a luxusních ubytovacích zařízení po celém světě.
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Fair Isaac Corp (FICO) -6,90 %: Analytická a softwarová společnost, tvůrce známého FICO skóre, které se v USA plošně používá pro hodnocení úvěrového rizika spotřebitelů.
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eBay Inc (EBAY) -6,03 %: Globální e-commerce platforma a internetové tržiště, které usnadňuje prodej mezi spotřebiteli navzájem (C2C) i od firem ke spotřebitelům (B2C).
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Monolithic Power Systems Inc (MPWR) -5,73 %: Společnost navrhující a vyrábějící vysoce výkonná integrovaná řešení (polovodiče) pro správu napájení v elektronice.
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CF Industries Holdings Inc (CF) -5,50 %: Severoamerický výrobce a distributor průmyslových a zemědělských hnojiv, zejména těch na bázi dusíku.
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Cboe Global Markets Inc (CBOE) -4,00 %: Společnost provozující finanční burzy s opcemi, akciemi a deriváty, známá mimo jiné jako tvůrce indexu volatility VIX.
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McKesson Corp (MCK) -3,39 %: Jedna z největších farmaceutických distribučních společností a poskytovatel zdravotnických informačních technologií v USA.
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Corteva Inc (CTVA) -3,39 %: Významná americká agrochemická a zemědělská společnost produkující osiva a přípravky na ochranu plodin.
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Las Vegas Sands Corp (LVS) -3,29 %: Provozovatel obřích kasin a integrovaných resortů, působící primárně v Asii (například v Macau a Singapuru).
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Western Digital Corp (WDC) -3,23 %: Americký výrobce počítačových pevných disků, SSD datových úložišť a paměťových produktů.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.