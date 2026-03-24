🚩Nasdaq znovu oslabuje, protože ropa a výnosy státních dluhopisů znovu rostou

Před otevřením amerického trhu se futures na Nasdaq 100 (US100) obchodují níže, a to především kvůli růstu cen ropy, která se po včerejším poklesu na 91 USD za barel vrátila na 98 USD za barel. US100 klesl pod 24 000 bodů, zatímco výnosy 10letých amerických státních dluhopisů se vrátily k úrovni 5 % a vyhlídka na rychlé vyřešení krize na Blízkém východě zůstává stále vzdálená.
- Ochota podstupovat riziko, měřená podílem drobných investorů na nákupech akcií, klesla na přibližně 8 % — nejnižší úroveň od 3. čtvrtletí 2024 — oproti 15 % v listopadu 2025 (a přibližně 11,5 % na vrcholu „meme“ rally v roce 2021). Aktuálně se nachází na úrovních, které byly pozorovány během medvědích trhů v letech 2020 a 2022.
- Očekává se, že námořní pěchota USA dorazí do Íránu v pátek, a Donald Trump dal Íránu včera pět dní na zahájení jednání, což může na konci týdne dále posilovat risk-off sentiment kvůli obavám z možné eskalace napětí mezi Washingtonem a Teheránem během nadcházejícího víkendu.
US100 (interval D1)
Technický výhled pro US100 se zřejmě zhoršuje. Pokud se kupcům nepodaří vytlačit index nad 200denní EMA (červená linie, 24 500 bodů), může se prodejní tlak zvýšit a index by mohl klesnout směrem k úrovni 23 000 bodů.
OIL (interval D1)
Ropa včera výrazně zchladla a nyní se pokouší vrátit nad hranici 100 USD za barel. RSI se nachází na úrovni 61 a během předchozí seance výrazně oslabil. Klíčové dlouhodobé úrovně podpory se nacházejí na 91 USD — vymezené nedávnými cenovými reakcemi — a dále na 84 USD a 72 USD (klouzavé průměry EMA50 a EMA200).
Při pohledu na minulé reakce ropného trhu na geopolitické události je současná rally překonána v podstatě pouze obdobím války v Perském zálivu na počátku 90. let. Současná rizika na straně nabídky se zdají být přinejmenším srovnatelná, a přesto ani tehdy neměl tento pohyb parabolický charakter – předcházely mu výrazné korekce.
