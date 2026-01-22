NATGAS roste o 11 % kvůli arktickému mrazu v USA – nejvyšší úroveň od roku 2022 📈

Růst na trhu se zemním plynem zůstává silný před dnešním plánovaným rolloverem kontraktů. Americký Henry Hub zemní plyn (NATGAS) posiluje o téměř 11 %, blíží se úrovni 5,6 USD za MMBtu. Za pouhé tři obchodní seance futures na americký plyn vzrostly přibližně o 75 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2022.
- Hlavním hnacím faktorem je arktická vlna chladu a největší zimní bouře této sezóny. Během víkendu má více než 175 milionů lidí napříč USA čelit sněžení, mrznoucímu dešti a ledovým podmínkám, což zvyšuje poptávku po vytápění.
- Růst cen je navíc umocněn klasickým „short squeeze“ způsobeným počasím. Prudká změna předpovědí přinutila obchodníky uzavírat krátké pozice – zejména poté, co hedgeové fondy koncem minulého týdne výrazně zvýšily sázky proti plynu.
- Mrazivé počasí přináší také rizika na straně nabídky. Extrémně nízké teploty mohou zmrazit vlhkost v potrubích, což může narušit těžbu i exporty LNG.
- Výrazně rostou také spotové ceny. Hotovostní ceny Henry Hub pro dodání na konci ledna vyskočily až k 13 USD za MMBtu (zhruba ze 7 USD v úterý a pod 4 USD koncem minulého týdne). Ve špatně propojeném severovýchodě USA se spotové obchody uzavíraly až u 30 USD za MMBtu.
- Zásoby v USA se mohou na první pohled jevit jako „medvědí.“ Odhady ukazují na pokles zásob o zhruba 98 miliard kubických stop (bcf), zatímco pětiletý průměr činí 191 bcf – to znamená, že zásoby jsou nad sezónními normami a zatím poskytují rezervu.
- Bloomberg však upozorňuje, že příští týdenní zpráva by mohla přinést jeden z největších odlivů zásob v historii, pokud víkendové mrazy způsobí prudký nárůst spotřeby.
- Růst cen způsobený zimou se neomezuje jen na USA. Podporu získávají ceny plynu také v Evropě a Asii. Evropa se připravuje na další mrazivou vlnu a zůstává silně závislá na dovozu LNG z USA po ztrátě většiny ruských dodávek během energetické krize v roce 2022.
- USA jsou největším exportérem LNG na světě a dodávky do exportních terminálů nyní tvoří přibližně 17 % celkové produkce amerického plynu – což dále propojuje ceny v USA s globálním vývojem.
- V Asii vzrostl regionální benchmark plynu na nejvyšší úroveň od konce listopadu. Ačkoliv má Asie aktuálně vyšší zásoby než Evropa, déletrvající chladné počasí by mohlo zesílit globální konkurenci o LNG.
- Ačkoliv trhy očekávaly budoucí přebytek nabídky kvůli novým LNG projektům od roku 2026, aktuální růst cen je převážně reakcí na počasí – nejde o strukturální změnu fundamentů.
- Závěr: Zemní plyn se stal výrazně globálnějším a „flexibilnějším“ zbožím, což znamená, že cenové reakce na počasí a tok LNG mohou být rychlejší a ostřejší než dříve.
NATGAS (denní časový rámec)
RSI překročil hodnotu 70, což obvykle signalizuje překoupený trh a zvyšuje riziko korekce. Výraznější korekce by však pravděpodobně vyžadovala zlepšení v předpovědi počasí. NATGAS se aktuálně obchoduje na nejvyšší úrovni od prosince 2022.
Zdroj: xStation5
Od posledního rolloveru kontraktu si NATGAS připsal téměř 50 % zisku.
Zdroj: xStation5
