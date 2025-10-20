NATGAS roste o 12 % 🚨📈

- Futures na americký zemní plyn vzrostly o 11 % na 3,34 USD/mmBtu, a to v důsledku předpovědí chladnějšího počasí, silných toků exportu LNG, oslabení produkce v oblasti Lower 48 a očekávané vyšší poptávky po vytápění, přičemž k růstu přispělo i agresivní uzavírání krátkých pozic. Zásoby plynu v USA sice zůstávají o 4 % nad pětiletým průměrem, ale pomáhají zmírnit obavy z nedostatku dodávek.
- Futures na americký zemní plyn vzrostly o 11 % na 3,34 USD/mmBtu, a to v důsledku předpovědí chladnějšího počasí, silných toků exportu LNG, oslabení produkce v oblasti Lower 48 a očekávané vyšší poptávky po vytápění, přičemž k růstu přispělo i agresivní uzavírání krátkých pozic. Zásoby plynu v USA sice zůstávají o 4 % nad pětiletým průměrem, ale pomáhají zmírnit obavy z nedostatku dodávek.
Futures na americký zemní plyn (NATGAS) v pondělí posílily o 11 %, přičemž listopadový kontrakt vzrostl na 3,34 USD/mmBtu – nejvyšší úroveň za téměř dva týdny a největší denní nárůst od konce září. Hlavním faktorem růstu byly chladnější předpovědi, které výrazně zvýšily poptávku po vytápění – podle LSEG se dvoutýdenní výhled na stupně vytápění zvýšil ze 118 na 164. Analytici rovněž upozorňují na agresivní uzavírání krátkých pozic po období hromadění spekulativních sázek, což vedlo k prudkému výstupu z medvědích pozic a podpořilo růst ceny.
K dalšímu růstu přispěly téměř rekordní toky LNG exportu – v říjnu dosáhly 16,4 miliardy kubických stop denně (bcfd), oproti 15,7 bcfd minulý měsíc, což potvrzuje přetrvávající zahraniční poptávku. Produkce v Lower 48 mezitím mírně klesla na 106,6 bcfd. Přestože jsou zásoby plynu v USA přibližně o 4 % nad pětiletým průměrem, pokračující slabší těžba v kombinaci se silným exportem činí trh citlivým na jakékoli změny v nabídce. Referenční ceny v posledním měsíci vzrostly o více než 15 %, přičemž růstový trend odráží napjatou bilanci a pozitivní výhled v souvislosti s počasím.
NATGAS prorazil 200denní exponenciální klouzavý průměr (zlatá křivka na grafu níže), což je historicky významná úroveň v rámci dlouhodobého trendu. Proražení této úrovně teoreticky obrací předchozí sestupný trend aktiva směrem vzhůru. Je však třeba mít na paměti, že celkové zásoby plynu v USA zůstávají nad historickým průměrem.
Zdroj: xStation
