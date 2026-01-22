Návrat venezuelské ropy do USA: Valero a Phillips 66 otevírají dveře novým obchodům

-
Valero a Phillips 66 nakoupily venezuelskou ropu přímo od obchodního domu Vitol – jde o první obchody po udělení licencí Washingtonem.
-
Ropa byla prodávána se slevou 8,50–9,50 USD k Brent, zatímco obchodní domy ji získaly až s 15 USD diskontem.
-
Zájem o venezuelskou ropu byl zpočátku slabý, což tlačilo na další snižování cen.
-
Export venezuelské ropy do USA se tak znovu otevírá, poprvé od sankcí v roce 2019.
-
Valero a Phillips 66 nakoupily venezuelskou ropu přímo od obchodního domu Vitol – jde o první obchody po udělení licencí Washingtonem.
-
Ropa byla prodávána se slevou 8,50–9,50 USD k Brent, zatímco obchodní domy ji získaly až s 15 USD diskontem.
-
Zájem o venezuelskou ropu byl zpočátku slabý, což tlačilo na další snižování cen.
-
Export venezuelské ropy do USA se tak znovu otevírá, poprvé od sankcí v roce 2019.
Americké rafinérie Valero a Phillips 66 uskutečnily první přímé nákupy venezuelské ropy v rámci nové dohody mezi Washingtonem a Caracasem, která povoluje export až 50 milionů barelů ropy z Venezuely do USA. Ropa byla zakoupena od obchodního domu Vitol, který spolu s Trafigurou získal čerstvé licence k obchodování s venezuelskou ropou po lednovém odstranění prezidenta Nicoláse Madura.
Tyto nákupy představují zásadní změnu v americkém přístupu, protože doposud americké firmy nakupovaly venezuelskou ropu pouze skrze partnerství s Chevronem. Valero i Phillips 66 tak nyní poprvé využily nově autorizované obchodníky, což jim umožnilo nakoupit zásoby za výrazně výhodné ceny – konkrétně se slevou přibližně 8,50 až 9,50 USD pod cenu ropy Brent.
Obchodní domy Vitol a Trafigura samy získaly zásoby za ještě výraznější slevu, okolo 15 USD pod Brent, a po odečtení nákladů na dopravu (cca 2,5 až 3,5 USD/barel) si ponechávají marži 2 až 4 USD/barel. To z nich činí hlavní vítěze v úvodní fázi tohoto nového exportního režimu.
Zájem amerických rafinerií byl zpočátku spíše vlažný – počáteční nabídky venezuelské těžké ropy typu Merey s diskontem 6–7,50 USD k Brent ceně nevyvolaly výraznější poptávku, což později vedlo ke snižování cenových očekávání ze strany prodejců. Situace se ale mění, jakmile se do hry zapojují hlavní rafinérští hráči.
Před zavedením sankcí v roce 2019 USA pravidelně dovážely až 800 000 barelů venezuelské ropy denně. Nová dohoda tak může obnovit tok této těžké ropy do rafinérií na pobřeží Mexického zálivu, které jsou technologicky přizpůsobené právě na její zpracování.
Tento krok přichází ve chvíli, kdy se USA snaží uvolnit napětí na globálním trhu s ropou, a zároveň si ponechat strategický dohled nad venezuelskými příjmy z ropy jako prostředek geopolitického vlivu.
Graf VLO.US (D1)
Akcie společnosti Valero Energy se aktuálně obchodují na úrovni 188,01 USD. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 (174,10 USD) i SMA 100 (169,41 USD), což značí silné nákupní momentum. RSI se nachází na hodnotě 60,5, tedy v neutrálním pásmu, ale s potenciálem pro další růst bez rizika překoupení. Z technického hlediska je důležité sledovat, zda se akcii podaří udržet nad úrovní 185 USD.
Zdroj: xStation5
Graf PSX.US (D1)
Akcie společnosti Phillips 66 aktuálně testují rezistenci na úrovni 141,58 USD. Po předchozím poklesu se cena zotavila a nyní se opět pohybuje nad EMA 50 (136,06 USD) i SMA 100 (134,85 USD), což značí návrat pozitivního sentimentu. RSI se nachází na hodnotě 56,3, tedy v lehce býčí zóně, a MACD vykazuje pokračující růst se zeleným histogramem, což podporuje scénář dalšího posílení ceny. Proražení nad 142 USD by mohlo otevřít cestu k vyšším úrovním, konkrétně k maximům z konce listopadu kolem 145–147 USD. Naopak nejbližší podpora leží v oblasti 136–134 USD, kde by případný návrat mohl nabídnout nové nákupní příležitosti v rámci býčího trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.