Nebius urychluje expanzi AI‑cloudu díky 3 miliardám USD a rekordní smlouvě s Microsoftem

Skupina Nebius, rostoucí specialista na infrastrukturu pro umělou inteligenci, oznámila plán získat 3 miliardy USD na urychlení rozvoje svého AI cloudu. Toto oznámení přichází po monumentální dohodě o dodávkách výpočetní kapacity na bázi GPU společnosti Microsoft, která posílila pozici Nebiusu jako vycházející hvězdy v oblasti „neocloudu“.
Nebius získá 3 miliardy USD na rozvoj AI‑cloudového byznysu
Dne 10. září 2025 oznámila společnost Nebius plán získat 3 miliardy USD, které mají být použity k rozšíření její cloudové infrastruktury. Financování zahrnuje 2 miliardy USD prostřednictvím konvertibilních dluhopisů a 1 miliardu USD prostřednictvím veřejné nabídky akcií třídy A. Emisi zastřešují Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities a Citigroup.
Akcie Nebiusu v úterý vystřelily o více než 49 % na rekordní hodnotu na burze Nasdaq, přičemž od začátku roku již přidaly přes 245 %.
Klíčová smlouva s Microsoftem: 17,4 miliardy USD s možností navýšení
Krátce před oznámením financování uzavřel Nebius víceletou smlouvu s Microsoftem o dodávkách AI infrastruktury v hodnotě 17,4 miliardy USD, která se může navýšit až na 19,4 miliardy USD. Výpočetní kapacita bude poskytována z nově budovaného datového centra ve Vinelandu, New Jersey.
Díky infrastruktuře postavené na GPU čipech společnosti Nvidia má Nebius silnou pozici vůči rostoucí poptávce po AI výpočetním výkonu. Akcie reagovaly růstem mezi 40–50 % v závislosti na zdroji.
Strategický posun a další růst
Tato smlouva a nové financování signalizují posun Nebiusu z ambiciózního startupu na významného hráče v oblasti AI infrastruktury. Analytici označují kontrakt s Microsoftem za zásadní milník, který zajišťuje dlouhodobé příjmy a výrazně snižuje rizika expanze.
Současně to potvrzuje širší trend – technologičtí giganti jako Microsoft upřednostňují flexibilní modely spolupráce s „neocloud“ poskytovateli, namísto toho, aby sami budovali a provozovali výpočetní centra.
Díky podpoře společnosti Nvidia má Nebius přístup k nejmodernějším GPU, což dále posiluje jeho konkurenční výhodu.
Výhled
Zářijové kroky společnosti Nebius naznačují její ambici stát se lídrem v oblasti AI cloudu. S výrazným kapitálem a strategickým partnerstvím je připravena k rychlému růstu v roce 2026 a dalších letech.
