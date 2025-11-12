Nebius uzavírá kontrakt za 3 miliardy USD s Meta a vykazuje čtyřnásobný skok tržeb

-
Nebius uzavřel kontrakt s Meta za cca 3 miliardy USD na pět let.
-
Tržby za 3. čtvrtletí vzrostly o ~355 % na 146,1 milionu USD, ale firma pokračuje ve ztrátě.
-
Cíl ARR 7–9 miliard USD do konce roku 2026, ale realizace je náročná.
-
Dohoda ukazuje na posilování „neocloud“ modelu v infrastruktuře pro AI – vysoký růst, ale i vysoká rizika.
-
Společnost Nebius Group N.V. se sídlem v Amsterdamu (NASDAQ: NBIS) dosáhla zásadní dohody s Meta Platforms v hodnotě přibližně 3 miliard dolarů na pět let, současně oznámila meziroční nárůst tržeb za 3. čtvrtletí o 355 % na cca 146,1 milionu USD. Přesto je firma stále ztrátová a investuje masivně do kapacit, což ukazuje na obrovskou příležitost – i související rizika – v segmentu specializovaného cloudu pro AI („neocloud“).
Výsledky za 3. čtvrtletí
Za období končící 30. září 2025 vykázala společnost tržby 146,1 milionu USD, což představuje meziroční nárůst přibližně o 355 %. Zároveň ale vykázala značnou ztrátu, když kapitálové výdaje dosáhly přibližně 955,5 milionu USD – investice do GPU, pozemků a napájení. Kontrakt s Meta podtrhuje rostoucí poptávku po infrastruktuře optimalizované pro náročné AI modely.
Strategická dohoda a postavení na trhu
Dohoda s Meta je pro Nebius druhou velkou smlouvou s „hyperscalerem“, navazující na dohodu s Microsoftem. Dohoda počítá s dodávkou infrastruktury po dobu pěti let a společnost uvedla, že velikost smlouvy byla omezena dostupnou kapacitou – což naznačuje velmi silný tlak na nabídku v tomto odvětví.
Výhled a výzvy
Společnost si vytýčila cíl dosáhnout ročního běžného příjmu (ARR) 7–9 miliard USD do konce roku 2026, oproti aktuálním ~551 milionům USD ke konci září. Nicméně, i přes silný růst, investoři zůstávají opatrní – tržby sice vzrostly významně, ale lehce zaostaly za odhady (~155 milionu USD). Náročnost investic a absence ziskovosti přináší riziko spojené s vyčerpáním kapitálu, ředěním akcií a realizací plánů.
Význam pro sektor infrastruktury AI
Úspěch společnosti Nebius ve vyjednávaných kontraktech s hyperscalery a rychlém růstu kapacit odráží prudce rostoucí poptávku po specializovaném AI cloudu. Model „neocloud“ – cloud infrastruktura postavená speciálně pro AI – nabývá stále většího významu. Přesto však vysoká kapitálová náročnost budování GPU farem, rostoucí konkurence i tlak na cenu činí tento segment vysoce rizikovým.
