Nečekaný odchod finanční ředitelky otřásl akciemi British American Tobacco

Společnost British American Tobacco (BAT), výrobce značek Lucky Strike a Dunhill, oznámila okamžitý odchod finanční ředitelky Sorayi Benchikh, která ve funkci strávila pouhých 15 měsíců. Odchod přichází zcela nečekaně a bez uvedení konkrétního důvodu, což vyvolalo negativní reakci trhu – akcie BAT v úvodu obchodování klesly až o 2,8 %.
Během jejího působení akcie BAT zaznamenaly nárůst o více než 80 %, přičemž firma vykazovala zlepšenou finanční disciplínu, rostoucí důvěru investorů a obnovený program zpětného odkupu akcií. Benchikh se do BAT vrátila v květnu 2024 po více než dvaceti letech strávených v různých manažerských pozicích, mimo jiné i mimo tabákový sektor.
Podle analytiků Panmure Liberum je její odchod „nešťastnou událostí“, neboť si mezi investory vybudovala pozitivní reputaci. JPMorgan označila změnu ve vedení za „neočekávanou“ a poukázala na možný dopad na důvěru investorů v další vývoj společnosti.
Interim CFO se stává Javed Iqbal, který tuto pozici již zastával mezi květnem 2023 a dubnem 2024. CEO Tadeu Marroco ujišťuje, že BAT má správnou strategii a bude i nadále prosazovat svou ziskovou transformaci, která se opírá o růst v oblasti bezdýmných produktů a alternativních nikotinových forem.
BAT v červenci překvapila trhy pozitivními výsledky za první pololetí, kdy poprvé po třech letech zaznamenala růst na americkém trhu, a to navzdory nově zaváděným clům a měnícím se spotřebitelským preferencím.
Ačkoliv firma tvrdí, že změna ve vedení neohrozí její dlouhodobý plán, náhlý odchod finanční ředitelky přináší krátkodobou nejistotu, a to zejména v době, kdy se společnost snaží přesvědčit investory o udržitelnosti svého růstového modelu.
Graf BATS.UK (D1)
Akcie společnosti British American Tobacco (BATS.UK) se aktuálně obchodují na ceně 42,54 GBP a nadále si udržují silný růstový trend, i přes menší korekci po oznámení nečekaného odchodu finanční ředitelky Sorayi Benchikh. Cena akcií se drží výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 na 39,37 GBP a SMA 100 na 35,68 GBP, což potvrzuje býčí technické nastavení. Klouzavé průměry navíc rostou a nedošlo k žádnému známce křížení směrem dolů, což podporuje pokračující pozitivní sentiment. RSI (59,0) se nachází v neutrálně pozitivním pásmu, a ačkoliv není překoupený, naznačuje mírné zpomalení růstové dynamiky.
Zdroj: xStation5
