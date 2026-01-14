Nejnovější propouštění ve společnosti Meta ukazuje na strategickou změnu a pokračující restrukturalizaci

-
Meta propustí více než 1 000 zaměstnanců z divize Reality Labs v rámci přesunu zaměření na umělou inteligenci a nositelnou elektroniku.
Přibližně 10 % zaměstnanců Reality Labs bude propuštěno kvůli snižování investic do metaverza.
Propouštění probíhá na pozadí rozsáhlých škrtů v technologickém sektoru, které začaly již v roce 2025.
Mnozí propuštění pracovníci hledají nové směry kariéry mimo tradiční technologické role.
-
-
-
Společnost Meta Platforms, mateřská firma Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, zahájila začátkem ledna 2026 další kolo propouštění, které je součástí širší reorganizace zaměřené na umělou inteligenci a komerčně životaschopnější technologie. Propouštění se týká především divize Reality Labs, která se zaměřuje na rozšířenou realitu (XR), včetně hardwaru a softwaru pro virtuální realitu.
Zhruba 10 % zaměstnanců Reality Labs bylo informováno o ukončení pracovního poměru, což představuje více než 1 000 pracovních míst. Tento krok je důsledkem odklonu společnosti od nákladných investic do metaverza, které nenaplnilo očekávání trhu, směrem k technologiím nositelné elektroniky a umělé inteligenci.
Strategický odklon od metaverza
Reality Labs byla dlouhodobě považována za jednu z nejambicióznějších divizí firmy Meta, jejímž úkolem bylo budování virtuálních světů, vývoj VR headsetů a digitálních zážitků nové generace. Kvůli přetrvávajícím ztrátám a nízkému zájmu spotřebitelů však vedení společnosti přehodnotilo směřování této jednotky.
V rámci změny strategie dochází ke zavírání interních VR studií a omezení projektů, které se ukázaly jako neudržitelné. Společnost se rozhodla přesunout investice a lidské zdroje k produktům s vyšším komerčním potenciálem, například k chytrým brýlím Ray-Ban a dalším AI‑zařízením.
Propouštění v širším kontextu
Propouštění v Metě je součástí širšího trendu v technologickém sektoru. Jen v roce 2025 bylo ohlášeno více než 150 000 propuštěných zaměstnanců v rámci stovek technologických firem. Meta již v minulosti provedla škrty v jiných odděleních, včetně divize AI.
Firmy napříč sektorem se snaží přesměrovat prostředky k vývoji umělé inteligence, cloudových služeb a škálovatelných produktů pro koncové uživatele, zatímco tradiční segmenty čelí útlumu.
Dopad na zaměstnance a sektor
Pro zaměstnance představují letošní škrty další zásah po opakovaném propouštění v roce 2025. Mnozí z nich se přeorientovali na jiná odvětví nebo přijali vedlejší pracovní příležitosti. Situace ukazuje, jak se mění požadavky trhu práce v oblasti technologií a jak společnosti hledají udržitelnější obchodní modely založené na umělé inteligenci a automatizaci.
