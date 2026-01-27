Největší americký zbrojař zveřejnil výsledky 📈 Akcie RTX Corp reagují

RTX Corp. (RTX.US), největší americký obranný dodavatel a dříve známý jako Raytheon, zveřejnil lepší než očekávané výsledky za 4. čtvrtletí 2025 a potvrdil, že dynamika pokračuje i v roce 2026. Tržby i zisk na akcii překonaly odhady Wall Street, což posiluje širší růstový trend v obranném sektoru. Nejdůležitějším dlouhodobým růstovým katalyzátorem společnosti se zdá být program „Golden Dome“, ačkoli nejistota ohledně jeho realizace, včetně politických třenic s Kanadou a diskusí týkajících se Grónska, může zpozdit jakékoli ocenění související s potenciálním ziskem z tohoto projektu. RTX byla nedávno také jmenována Donaldem Trumpem, který společnost označil za nejméně ochotnou sladit se s novými pokyny Bílého domu. Tyto pokyny zvyšují tlak na obranné dodavatele, aby více investovali do domácích továren a co nejrychleji navýšili výrobní kapacity.
Výsledky RTX za 4. čtvrtletí 2025
-
Tržby: 24,2 mld. USD, meziročně +12 %, jasně nad očekáváním trhu (cca 22,7 mld. USD)
-
Upravený zisk na akcii (EPS): 1,55 USD, nad konsenzem (cca 1,47 USD)
-
Meziroční růst EPS: +1 %, což naznačuje, že čtvrtletí bylo více tažené objemem než maržemi
-
Tvorba hotovosti: volný cash flow 3,2 mld. USD a provozní cash flow 4,2 mld. USD byly mezi nejsilnějšími body zprávy
Důležité je, že ke čtvrtletí přispěly všechny klíčové segmenty:
-
Collins Aerospace
-
Pratt & Whitney
-
Raytheon
GAAP EPS ve výši 1,19 USD byl ovlivněn účetním zacházením s akvizicemi a restrukturalizačními položkami. Pro trh zůstává hlavním pilířem příběhu zakázková kniha: RTX oznámil objem objednávek ve výši 268 mld. USD, z toho 161 mld. v komerčním a 107 mld. v obranném segmentu.
Celkový přehled za rok 2025
Značné zlepšení ve volném cash flow ukazuje, že RTX se posouvá za fázi „operačního čištění“ z předchozích let:
-
Tržby: 88,6 mld. USD (+10 % meziročně)
-
Upravený EPS: 6,29 USD (+10 % meziročně)
-
Volný cash flow: 7,9 mld. USD, meziročně +3,4 mld. USD
Výhled na rok 2026
Výhled na rok 2026 působí konzervativně, ale důvěryhodně, s potenciálem pro navýšení:
-
Tržby: 92–93 mld. USD (organický růst 5–6 %)
-
Upravený EPS: 6,60–6,80 USD
-
Volný cash flow: 8,25–8,75 mld. USD
Rozdíl mezi růstem tržeb (+12 %) a růstem upraveného EPS (+1 %) ve 4. čtvrtletí poukazuje na tlak na náklady nebo investice do kapacit. V roce 2026 bude trh pozorně sledovat provozní páku. Celkově RTX vstupuje do roku 2026 s dynamikou, velkým objemem objednávek a zlepšující se hotovostí, ale hlavním tématem pro nadcházející čtvrtletí budou marže a realizace, nikoli pouze příjem objednávek.
Zdroj: xStation5
