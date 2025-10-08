Nestlé opouští globální alianci pro snižování emisí metanu z mléka — co to znamená pro ESG a klimatickou důvěryhodnost

-
Nestlé vystoupilo z aliance DMAA, zaměřené na snižování emisí metanu v mlékárenském sektoru, aniž by uvedlo konkrétní důvod.
-
Firma tvrdí, že nadále zůstává odhodlána snižovat emise a dodržet cíl uhlíkové neutrality do roku 2050.
-
Odchod z aliance může oslabit důvěryhodnost ESG strategií firmy a vyvolat tlak ze strany investorů i veřejnosti.
-
Tento krok může podnítit další firmy k vystoupení z klimatických iniciativ, čímž by se oslabilo kolektivní úsilí v boji proti změně klimatu.
-
Nestlé vystoupilo z aliance DMAA, zaměřené na snižování emisí metanu v mlékárenském sektoru, aniž by uvedlo konkrétní důvod.
-
Firma tvrdí, že nadále zůstává odhodlána snižovat emise a dodržet cíl uhlíkové neutrality do roku 2050.
-
Odchod z aliance může oslabit důvěryhodnost ESG strategií firmy a vyvolat tlak ze strany investorů i veřejnosti.
-
Tento krok může podnítit další firmy k vystoupení z klimatických iniciativ, čímž by se oslabilo kolektivní úsilí v boji proti změně klimatu.
Švýcarský potravinářský gigant Nestlé oznámil, že vystupuje z Dairy Methane Action Alliance (DMAA) – globální iniciativy zaměřené na snižování emisí metanu v mlékárenském průmyslu. Toto rozhodnutí překvapilo mnoho pozorovatelů v oblasti klimatické politiky a ESG, zejména v době, kdy je zemědělství pod stále větším dohledem kvůli svému dopadu na klima.
Co se stalo a jak se Nestlé vyjádřilo
-
Aliance DMAA byla založena v prosinci 2023 a zahrnovala firmy jako Danone, Kraft Heinz či Starbucks. Společně se zavázaly měřit, zveřejňovat a snižovat emise metanu v mléčném řetězci.
-
Nestlé neuvedlo konkrétní důvod svého odchodu, pouze oznámilo, že pravidelně přehodnocuje své členství v externích organizacích.
-
Přesto firma potvrdila svůj závazek ke snižování emisí skleníkových plynů (včetně metanu) a cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
-
Ke konci roku 2024 Nestlé uvedlo, že oproti roku 2018 snížilo emise metanu o téměř 21 %.
Důsledky a reakce
Odchod z aliance může vést ke zpochybnění důslednosti klimatických závazků Nestlé ze strany investorů, neziskových organizací i regulátorů. Firma tím oslabuje svou veřejnou pozici v otázce snižování metanu. Někteří mohou toto rozhodnutí chápat jako ústup od kolektivního úsilí.
Nestlé může upřednostňovat vlastní přístup ke snižování emisí, který by mu umožnil větší kontrolu nad metodikou, načasováním a zveřejňováním výsledků.
Nebo může považovat požadavky aliance za příliš omezující.
Tento krok může motivovat i další firmy k vystoupení z podobných klimatických iniciativ, což by oslabilo kolektivní akci.
Rovněž to vyvolává otázky ohledně stability dobrovolných klimatických aliancí v době, kdy roste geopolitická nejistota a hrozí ústup od klimatických závazků v některých zemích (např. USA).
Co dále sledovat
-
Reakce investorů a ESG fondů – případné zpochybnění ratingu nebo zvýšený tlak na transparentnost.
-
Zda Nestlé představí alternativní plán na snižování metanu mimo rámec DMAA.
-
Možné reakce konkurenčních firem v alianci – jako např. Danone.
-
Vývoj regulací v zemědělství a klimatu – zejména v EU a USA.
-
Zda Nestlé bude i nadále transparentně vykazovat emise metanu, včetně nezávislého ověření.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.