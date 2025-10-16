Nestlé propouští 16 000 zaměstnanců: Nový šéf spouští zásadní obrat

-
Švýcarský potravinářský gigant Nestlé oznámil plán na propuštění 16 000 zaměstnanců, což představuje přibližně 5,8 % z celkového počtu 277 000 pracovníků. Tento krok je součástí ambiciózní restrukturalizace pod vedením nového generálního ředitele Philippa Navratila, který zahájil svou funkci po období manažerské nestability a turbulentních změn ve vedení.
Navratil představil plán na zvýšení úsporného cíle firmy z původních 2,5 miliardy na 3 miliardy švýcarských franků (3,77 miliardy USD) do konce roku 2027. Hlavní část těchto úspor má být realizována v letech 2026–2027, přičemž v roce 2025 Nestlé očekává úspory ve výši 700 milionů franků.
Z celkového počtu zrušených pracovních míst bude 12 000 pozic z oblasti administrativy (white-collar) eliminováno v příštích dvou letech, zatímco zbytek se týká výrobních a logistických oddělení.
Změna kultury a důraz na výkonnost
Navratil zdůraznil, že firma musí zrychlit své tempo přizpůsobení se globálním změnám. "Svět se mění – a Nestlé se musí měnit rychleji," uvedl. Nový šéf chce vytvořit prostředí s výkonnostní kulturou, kde se odměňuje růst a tržní úspěch, a zároveň se netoleruje ztráta podílu.
Hlavní prioritou se podle něj stává dosažení růstu prostřednictvím objemového ukazatele RIG (real internal growth), který v posledním čtvrtletí vzrostl o 1,5 %, výrazně nad očekáváním trhu (0,3 %).
Růst tržeb a problémy v Číně
Společnost reportovala 4,3% růst organických tržeb, což překonalo očekávání analytiků (3,7 %). K růstu přispěly zejména segmenty kávy a cukrovinek, zatímco trh v Číně byl slabší. Finanční ředitelka Anna Manz přiznala, že Nestlé v Číně příliš tlačilo na rozšiřování distribuce na úkor budování skutečné spotřebitelské poptávky.
Výhled a výzvy
Nestlé potvrdilo svůj výhled pro rok 2025, kdy očekává zlepšení organického růstu tržeb oproti roku 2024 a provozní marži (bez jednorázových nákladů) na nebo nad úrovní 16 %. Střednědobý cíl je pak alespoň 17 %.
Na výsledcích se již pozitivně odrazil nový směr – akcie Nestlé vyskočily o 8 % hned v úvodu obchodování po oznámení. Analytici ze společnosti Bernstein označili snížení počtu zaměstnanců za "výrazné překvapení", které přidává "palivo do ohně" probíhajícího obratu.
Navzdory pozitivnímu momentu však firma čelí celé řadě vnějších tlaků – zvýšené americké dovozní tarify na švýcarské zboží (až 39 %), růst nákladů a měnící se spotřebitelské chování, především směrem ke zdravějším alternativám.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie Nestlé zaznamenaly výrazný růst, když během jediného dne vyskočily nad úroveň 82 CHF, což představuje silný býčí pohyb v návaznosti na oznámené restrukturalizační kroky společnosti. Cena akcie tak prorazila nad dlouhodobé klouzavé průměry – konkrétně nad EMA 50 (74,71 CHF) i nad SMA 100 (76,70 CHF), což je technicky považováno za potvrzení obratu trendu směrem vzhůru. RSI aktuálně dosahuje hodnoty 74,4, což značí překoupené území a může indikovat krátkodobou korekci. Současně MACD pokračuje ve svém růstu nad signální linií a potvrzuje rostoucí momentum.
Zdroj: xStation5
