Nubank žádá v Brazílii o bankovní licenci kvůli nové regulaci

Nubank v Brazílii požádá o bankovní licenci po změně pravidel. Regulátor nově omezuje používání slova „banka“ v názvech firem, takže jeden z největších fintech hráčů na světě musí upravit svůj status, aniž by očekával zásadní dopad na kapitálové požadavky.
Nová regulace: kdo může být „banka“
Brazilská centrální banka minulý týden rozhodla, že společnosti bez plnohodnotné bankovní licence už nesmí ve značce používat slovo „banka“. Firmy dostaly lhůtu 120 dní na to, aby předložily plán, jak se novým pravidlům přizpůsobí.
Nubank, která má v Brazílii přes 110 milionů klientů a tržní kapitalizaci 85 miliard dolarů, dosud fungovala bez bankovní licence. Tamní regulace jí umožňovala nabízet kreditní karty a běžné účty i v režimu nebankovní instituce. Nyní oznámila, že bude usilovat o plnohodnotnou bankovní licenci, přičemž podle vedení by to nemělo znamenat podstatné navýšení kapitálových nároků.
Šéfka brazilské části skupiny Livia Chanes připomněla, že Nubank za 12 let existence přivedla do finančního systému 28 milionů lidí, kteří dříve neměli přístup k formálním finančním službám.
Mezinárodní expanze a licence v dalších zemích
Skupina Nu Holdings už bankovní licenci získala v Mexiku a letos podala žádost o bankovní charter také ve Spojených státech. Posun k plnohodnotné bankovní licenci v Brazílii je tak dalším krokem v budování regulačně „čistého“ postavení na klíčových trzích, kde Nubank kombinuje fintech model s funkcemi tradiční banky.
Graf: NU.US (D1)
