Netflix se zapojuje do boje o Warner Bros Discovery s hotovostní nabídkou

-
Netflix podal převážně hotovostní nabídku na převzetí Warner Bros Discovery.
-
O WBD dále usilují Paramount Skydance a Comcast.
-
Předchozí nabídka Paramountu za 60 miliard USD byla odmítnuta.
-
Warner Bros plánuje rozdělení firmy kvůli přípravě na prodej a zaměření na streaming.
-
Netflix podal převážně hotovostní nabídku na převzetí Warner Bros Discovery.
-
O WBD dále usilují Paramount Skydance a Comcast.
-
Předchozí nabídka Paramountu za 60 miliard USD byla odmítnuta.
-
Warner Bros plánuje rozdělení firmy kvůli přípravě na prodej a zaměření na streaming.
Mediální společnost Warner Bros Discovery (WBD) obdržela ve druhém kole jednání závaznou nabídku od Netflixu, která je z velké části tvořena hotovostí, uvedl zdroj agentury Reuters obeznámený se situací. O Warner Bros usilují také další zájemci, včetně Paramount Skydance a Comcast, kteří o víkendu předložili vylepšené návrhy.
Ačkoli nabídky nejsou finální, jsou závazné, což dává představenstvu WBD prostor jednat rychle, pokud budou podmínky splněny. Společnosti se k probíhajícím jednáním oficiálně nevyjádřily. Agentura Bloomberg jako první informovala o pokročilých fázích jednání.
Warner Bros Discovery minulý týden vyzvala uchazeče, aby do 1. prosince předložili vylepšené nabídky. Podle dřívějších informací představenstvo odmítlo hotovostní nabídku od Paramountu ve výši téměř 24 USD za akcii, což by ocenilo společnost na přibližně 60 miliard USD.
Společnost Warner Bros Discovery, která vlastní značky jako HBO a CNN, již v říjnu oznámila, že zvažuje strategické možnosti včetně prodeje. Tento krok přichází v době, kdy se mediální sektor výrazně konsoliduje, jak ukázala například nedávná fúze Skydance Media a Paramount Global v hodnotě 8,4 miliardy dolarů.
Aby byla společnost lépe připravena na možný prodej, oznámila v červnu plán na rozdělení aktivit na dvě jednotky – jedna se bude soustředit na filmová studia a druhá na kabelové sítě. Cílem je oddělit růstový streamingový segment od upadajícího kabelového byznysu.
Graf WBD.US (D1)
Akcie společnosti Warner Bros Discovery (WBD) se obchodují na úrovni 24,10 USD, čímž testují nové lokální maximum. Cena se stále nachází ve stabilním růstovém trendu, když se drží vysoko nad klouzavými průměry EMA 50 (20,83 USD) a SMA 100 (17,71 USD). Oba tyto průměry míří prudce vzhůru, což potvrzuje silné býčí momentum. RSI dosahuje hodnoty 67,4, tedy je těsně pod hranicí překoupenosti, což může naznačovat pokračující nákupní zájem, ale zároveň i mírné riziko blížící se korekce.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Dollar General – Dvouciferný růst po výsledcích
Průmyslové REITy – Opravdu bezpečné aktivum?
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
BigBear.ai: Akcie posilují o více než 10 % díky silným výsledkům a expanzi v oblasti AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.