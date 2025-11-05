Nexi varuje před tlakem na ziskovost

-
Nexi varuje před tlakem na marže, EBITDA marže ve Q3 klesla na 56,8 %.
Provozní zisk 526,4 mil. EUR zaostal za očekáváním, tržby vzrostly o 1,8 %.
Firma čelí tlaku ze starých smluv s bankami a přehodnocení cenových ujednání.
Akcie klesly až o 10 %, investory znepokojuje i zrychlující konkurence nebankovních fintech hráčů.
Italská fintech skupina Nexi,, jeden z největších evropských poskytovatelů platebních služeb, vydala opatrný výhled na svou ziskovou marži poté, co ve třetím čtvrtletí vykázala nižší než očekávaný provozní zisk. Akcie společnosti reagovaly prudce negativně a propadly se až o 10 %. Společnost zaznamenala upravený provozní zisk (EBITDA) ve výši 526,4 milionu eur, tedy jen 0,9% meziroční růst, přičemž nesplnila svůj vlastní výhled (530 mil. EUR). Marže EBITDA se snížila o 50 bazických bodů na 56,8 %, což je znepokojivý signál ve vysoce konkurenčním sektoru.
Podle CEO Paola Bertoluzza jsou hlavními faktory ztráty z minulých smluv s bankami a probíhající renegociace klíčových kontraktů, které budou kulminovat v aktuálním čtvrtletí a postupně odezní až do roku 2026. Výhled na celoroční růst marže zůstává zachován, ale její výše bude záviset na vývoji objemu plateb a složení výnosů ve 4. kvartále. Vedle toho Nexi čelí strukturálním výzvám v celém sektoru, kde technologické inovace a nástup nebankovních hráčů (včetně platforem postavených na digitálních měnách) ohrožují tradiční platební modely. Obdobné problémy v říjnu přiznala i francouzská Worldline, která musela snížit svůj výhled kvůli ztrátě klientů a problémům s řízením. Další komplikací pro Nexi byla neúspěšná akvizice platebního byznysu španělské banky Sabadell, která padla po krachu převzetí ze strany BBVA. Přesto CEO Bertoluzzo uvedl, že Nexi je stále otevřena nové spolupráci se Sabadellem, ale za nových podmínek a bez závazků z původní dohody.
Celkové tržby společnosti vzrostly o 1,8 % na 927,3 milionu eur, ale byly zatíženy mimořádnými vlivy, včetně akvizic bankovních platebních knih a obtížných přepočtů smluv s bankami. Obchodníci v Miláně označili opatrný tón výhledu za klíčový důvod nervozity investorů.
Nexi plánuje investorský den 5. března 2026, kde by měla představit novou střednědobou strategii.
NEXI.IT (D1)
Akcie společnosti Nexi se nachází v silném sestupném trendu a aktuálně se obchodují za 4,155 EUR. Cena se drží výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 (4,803 EUR) i SMA 100 (5,019 EUR), což potvrzuje silný medvědí trend. RSI klesl na úroveň 28,4, což signalizuje přeprodaný trh, a může tedy naznačovat možnost krátkodobého technického odrazu. Pro potvrzení jakéhokoli obratu by musela cena překonat hladiny 4,50 EUR a následně i 4,80 EUR, kde se nachází důležitý klouzavý průměr EMA 50.
Zdroj: xStation5
