Nike překvapila růstem tržeb, ale varuje: tlak tarifů a slabá Čína brzdí plné oživení

Společnost Nike překvapila investory, když za první fiskální čtvrtletí vykázala růst tržeb o 1 % na 11,72 miliardy USD, navzdory očekávanému poklesu. Zároveň překonala odhady zisku na akcii, když dosáhla 49 centů oproti očekávaným 27 centům.
Pozitivní výsledky jsou vnímány jako první známka úspěchu v rámci obratu pod vedením nového CEO Elliotta Hilla, který se snaží vrátit značku zpět ke kořenům – tedy ke sportu, výkonu a technicky špičkovým produktům. I přesto však vedení zůstává obezřetné a připouští, že náročná cesta transformace ještě zdaleka neskončila.
Klíčové výzvy:
-
Tarify zvýší náklady: Nike nově očekává, že cla letos sníží zisky o 1,5 miliardy USD, zatímco dříve počítala s miliardou. Většina výroby obuvi probíhá ve Vietnamu a dalších zemích, na které dopadají vysoká dovozní cla v rámci obchodní politiky USA.
-
Slabost v Číně pokračuje: Tržby v oblasti Velké Číny poklesly páté čtvrtletí v řadě a tvořily 15 % celkových tržeb. Nike se zde potýká s rostoucí konkurencí lokálních značek jako Anta a Li-Ning, ale také s mladšími globálními rivaly jako On či Hoka.
-
Tlak na marže: Hrubá marže klesla o 320 bazických bodů na 42,2 %, přičemž i nadále čelí tlaku kvůli nákladům na výrobu a logistiku. Direct-to-consumer segment zůstává slabý, přičemž podle finančního ředitele nebude růst ani v roce 2026.
Signály zlepšení:
-
Velkoobchodní segment vzrostl o 5 % na měnově očištěné bázi, což je považováno za první úspěch v oživení tradičních distribučních kanálů.
-
Snížení přebytků zásob přispělo k lepší kontrole nákladů.
-
Marketingová ofenziva v Číně – do regionu byli vysláni ambasadoři značky jako LeBron James a Ja Morant, aby podpořili růst v oblasti basketbalu a běhu.
Výhled:
Nike očekává, že tržby ve druhém čtvrtletí klesnou v nižších jednotkách procent, což je mírně lepší než očekávaný pokles o 3,1 %. Zároveň plánuje, že velkoobchodní divize poroste od fiskálního roku 2026, přičemž obnova v Severní Americe povede, zatímco Čína bude nadále zaostávat.
Graf NKE.US (D1)
Akcie společnosti Nike se snaží stabilizovat kolem ceny 69,77 USD. Cena se nachází těsně pod klouzavým průměrem SMA 100 (70,05 USD) a výrazně pod EMA 50 (72,72 USD), přičemž oba průměry mají klesající sklon, což nadále potvrzuje medvědí nastavení trhu. RSI se aktuálně pohybuje na úrovni 38,8, což znamená, že akcie jsou blízko přeprodaného pásma, ale ještě bez nákupního signálu.
Aktuální cena bojuje s technickou rezistencí v oblasti 70–70,30 USD, která odpovídá i psychologické hranici a hladině SMA 100. Pokud by se trhu podařilo nad tuto úroveň udržet, mohlo by to být první znamení posunu k testu EMA 50. Naopak odmítnutí této oblasti by mohlo vést k dalšímu poklesu pod 68 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Akcie Melco Resorts klesly o více než 6 % kvůli slabým údajům z Golden Week
Quantum Computing Inc.: Proč akcie vyskočily a co sledovat dál
Akcie Coinbase nad důležitou rezistenční zónou🔔
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.