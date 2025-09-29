Nike sází na marketing a fotbalové mistrovství, investoři čekají na obrat

Společnost Nike stojí před klíčovým fiskálním rokem, ve kterém bude hrát hlavní roli marketingová strategie. Investoři s napětím očekávají úterní výsledky, které by mohly nastínit plány značky pro rok 2026, včetně aktivit spojených s Mistrovstvím světa ve fotbale, jež se uskuteční v červnu v USA, Kanadě a Mexiku. Událost je považována za jednu z největších marketingových příležitostí desetiletí.
V uplynulém roce Nike navýšila marketingové výdaje o 9 % na 1,63 miliardy USD, což dokazuje její ochotu investovat do návratu ke sportovnímu jádru značky. Analytici však upozorňují, že se firma stále snaží znovu získat image značky pro seriózní sportovce, kterou jí v posledních letech částečně přebrali mladší konkurenti jako On nebo Hoka od Deckers.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Nike má však silné zázemí – sponzoruje pět z deseti nejlépe hodnocených národních fotbalových týmů FIFA, včetně Brazílie, Francie a Anglie. Podle odhadů společnosti LSEG se očekává, že výdaje na marketing a prodej dosáhnou v roce 2026 až 5 miliard USD.
Zatím však finanční čísla ukazují na slabší vývoj. Tržby za čtvrtletí končící v srpnu se mají meziročně snížit o přibližně 5 % a hrubá marže by měla klesnout o 3,7 %, což je důsledek několika faktorů – ztráty podílu na trhu, slabé poptávky v Číně a vlivu amerických cel na dovoz z Asie. Firma vyrábí většinu své obuvi ve Vietnamu, Číně a Indonésii, přičemž cla mohou navýšit náklady až o 1 miliardu USD ročně. Nike reaguje snahou omezit podíl importu z Číny pod 10 %.
Vedle tradičního sportu se firma snaží prosadit i v segmentu dámské volnočasové módy, kde zatím zaostává za značkami jako Lululemon. Nově však spustila spolupráci s Kim Kardashian a značkou SKIMS, což má za cíl oslovit širší publikum a zlepšit vnímání značky v lifestylové módě.
Graf NKE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.