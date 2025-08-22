Nike sází na outdoor a Čínu: nový směr povede přes trailové běhání a značku ACG

Nike se chystá vstoupit do další fáze svého růstového plánu – tentokrát s důrazem na outdoorový segment a čínský trh, kde za konkurencí dosud zaostával. Prvním krokem bude představení nové trailové běžecké boty ACG Ultrafly, které proběhne na prestižním závodě Ultra-Trail du Mont-Blanc ve Francii, a to již v pondělí.
Tato bota bude součástí strategie CEO Elliotta Hilla, který se snaží vrátit Nike zpět ke kořenům značky, tedy k výkonnostnímu sportu jako je běh. Segment outdoorových aktivit v Číně od pandemie prudce roste a zahrnuje běh v přírodě, turistiku či kempování. Nike zde ale dosud čelil poklesům tržeb ve dvouciferném tempu po tři po sobě jdoucí čtvrtletí.
Nová verze ACG Ultrafly má být dostupná pro spotřebitele na jaře 2026, přičemž dříve se na trh dostane i přepracovaný model Zegama. Celá iniciativa má za cíl přetvořit značku ACG (All Conditions Gear) z módního doplňku v seriózního hráče ve výkonnostní kategorii. To nebude snadné – ACG byla dosud vnímána spíše jako "gorpcore" módní značka než sportovní výbava.
Nike však sází na dlouhodobou hru, zejména v Číně, kde růst prodejů outdoorového oblečení mezi lety 2019 a 2025 téměř zdvojnásobil a u obuvi činí nárůst 65 %. Společnost nově zařadila ACG jako samostatný sub-brand a jeho vedením pověřila Angelu Dong, viceprezidentku pro celý čínský region.
Nike tímto krokem reaguje na úspěch značek jako Hoka nebo Salomon, které si v trailovém běhu vybudovaly silné postavení. Podle analytiků může být účast Nike na Hoka-sponzorovaném závodu pokusem odčerpávat pozornost a tržní podíl konkurenci, a zároveň ukázat finanční sílu značky, která je stále světovým lídrem ve sportovním oblečení – přestože její globální tržní podíl klesl z 29 % v roce 2021 na současných 26 %.
Pro Nike jde o klíčový test, zda dokáže malou podznačku přetavit v motor růstu, zejména na náročném čínském trhu, kde se mísí vysoká konkurence, ekonomická nejistota a klesající ochota mladé populace utrácet. Úspěch nové strategie by však mohl pomoci zvrátit klesající trend a vrátit Nike zpět na růstovou trajektorii.
Graf NKE.US (D1)
Akcie Nike se aktuálně obchodují na ceně 76,16 USD, tedy mírně pod lokálním maximem dosaženým na začátku srpna. Cena se stabilně udržuje nad klouzavými průměry EMA 50 (72,52 USD) a SMA 100 (65,64 USD). RSI dosahuje hodnoty 57,0, což značí mírně býčí sentiment, ale bez známek překoupenosti. MACD zůstává nad nulovou linií, i když se jeho růstový impuls mírně zpomaluje – histogram ukazuje na postupné oslabování momenta.
Zdroj: xStation5
