Nikl klesá z 19měsíčního maxima, rally na trzích s kovy si dává pauzu

-
Cena niklu se po růstu na 18 800 USD/t stáhla zpět na 18 370 USD, jde o první pokles po výrazné rally.
-
Růst cen způsobily obavy o dodávky z Indonésie, zvýšený čínský zájem a příliv spekulativního kapitálu.
-
Fundamentálně zůstává trh s niklem v přebytku, což může růst omezovat.
-
Korekcí prošly i další kovy – měď, hliník, zinek i olovo – po silném začátku roku 2026.
-
Cena niklu se po růstu na 18 800 USD/t stáhla zpět na 18 370 USD, jde o první pokles po výrazné rally.
-
Růst cen způsobily obavy o dodávky z Indonésie, zvýšený čínský zájem a příliv spekulativního kapitálu.
-
Fundamentálně zůstává trh s niklem v přebytku, což může růst omezovat.
-
Korekcí prošly i další kovy – měď, hliník, zinek i olovo – po silném začátku roku 2026.
Cena niklu po prudkém růstu v úterý oslabila, když investoři realizovali zisky a širší trh s kovy začal korigovat. Tří měsíční futures kontrakty na nikl na Londýnské burze kovů (LME) klesly o 0,8 % na 18 370 USD za tunu, poté co v intradenním obchodování dosáhly až 18 800 USD – nejvyšší hodnoty za posledních 19 měsíců.
Úterní růst o více než 10,5 % byl nejsilnější od konce roku 2022 a podpořily ho zejména obavy o nabídku z Indonésie, která je největším světovým producentem niklu. Země oznámila záměr omezit těžbu v roce 2026, aby vyrovnala nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Zároveň se chystá zavést tvrdé sankce vůči firmám, které porušují povolení k těžbě v chráněných lesních oblastech – některé z nich by to mohlo dovést až k bankrotu, což by ohrozilo stabilitu globálních dodávek.
Dalším faktorem, který přispěl k růstu cen, byly zvýšené nákupy z Číny – konkrétně niklového surového železa (nickel pig iron) – v souvislosti s předzásobením před oslavami Lunárního nového roku. Na trzích se rovněž projevil příliv spekulativního kapitálu, který vnesl volatilitu do celé skupiny základních kovů.
Index LMEX, který sleduje vývoj šesti hlavních kovů na londýnské burze, se dostal na nejvyšší úroveň od roku 2022, kdy celý sektor kulminoval. Kromě niklu rostla i měď, která se dostala na nové rekordní hodnoty kvůli obavám z amerických cel, a hliník, který vystoupal nejvýše od dubna 2022. Nicméně aktuálně většina kovů – včetně mědi, zinku a olova – zažívá mírné korekce.
Podle analytika Fan Jianyuan z Mysteel Global byl prudký růst ceny niklu způsoben hlavně kapitálovými toky, nikoliv fundamentálními změnami. Trh s niklem zůstává nadále v přebytku, což může tlumit potenciál dalšího výrazného růstu.
Graf Nickel (H1)
Cena niklu po prudkém růstu, který začal koncem prosince 2025, aktuálně konsoliduje v blízkosti lokálního maxima na úrovni 18 401 USD za tunu. Na hodinovém grafu je viditelný silný býčí trend, přičemž cena zůstává nad EMA 50 (17 256 USD) i SMA 100 (16 429 USD), což potvrzuje pokračující pozitivní momentum. Momentum se drží vysoko na hodnotách nad 109, což značí, že trh má stále sílu. CCI však po dosažení extrémní hodnoty kolem +160 začíná klesat a aktuálně se nachází na 76,9, tedy stále v býčím teritoriu, ale signalizuje možné ochlazení nebo zpomalení trendu. Mírný pokles posledních svíček může naznačovat výběr zisků po silné rally. Objem obchodů během růstu rovněž vzrostl, což podporuje validitu průrazu. Celkově však technické nastavení zůstává býčí, a pokud se cena udrží nad EMA 50, lze očekávat pokračování trendu směrem k předchozímu maximu okolo 18 800 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
BREAKING: Zaměstnanost v Kanadě překonala očekávání! 🍁📈
BREAKING: US100 mírně roste po slabších údajích z NFP
EURUSD pokračuje v poklesu navzdory solidním údajům o maloobchodních tržbách v eurozóně 📉
DE40: DAX vyčkává na americkou zprávu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedou zisky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.