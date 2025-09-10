NIO získává 1 miliardu USD, akcie klesají

Čínský výrobce elektromobilů NIO oznámil emisi akcií v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů. Společnost prodala více než 181 milionů amerických depozitních akcií (ADS) za cenu 5,57 USD za kus, což představuje slevu asi 11,3 % oproti předchozí závěrečné ceně. Tato částka odpovídá více než 8 % celkové tržní hodnoty společnosti, která před emisí činila téměř 12 miliard dolarů.
Trh reagoval okamžitě. Akcie NIO klesly přibližně o 10 %, což znamenalo největší jednodenní pokles od prosince 2023. Taková reakce je typická u nových emisí akcií, protože investoři se obávají ředění podílů a zvýšené nabídky na trhu. Společnost nicméně využila příznivého období růstu – její akcie za poslední dva měsíce vzrostly o 86 % – k získání dodatečného kapitálu pro další investice.
Získané prostředky mají být využity na vývoj nových modelů elektromobilů, rozšíření sítě nabíjecích a výměnných stanic a posílení finanční stability společnosti. Za zmínku stojí, že NIO za posledních šest čtvrtletí vykazovalo prodejní výsledky pod očekáváním. V roce 2025 ale firma zaznamenala nárůst dodávek – do srpna dodala přes 166 000 vozidel, což představuje 30% meziroční růst.
V širším kontextu však NIO stále zaostává za lídry čínského trhu s elektromobily. Například BYD ve stejném období dodal téměř 1,9 milionu vozidel, Tesla přes 300 000 a Xpeng více než 210 000. Emise akcií by však mohla NIO pomoci zrychlit vývoj a zvýšit tržní podíl.
Shrnuto, i když trh reagoval na emisi poklesem ceny akcií, z dlouhodobého hlediska může jít o důležitý krok k finanční stabilizaci a technologickému rozvoji společnosti. V krátkodobém horizontu ale investoři musejí počítat s tlakem na cenu akcií a ředěním hodnoty svých podílů.
Zdroj: xStation5
