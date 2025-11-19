Nokia se přesměrovává s důrazem na trh umělé inteligence

-
Nokia reorganizuje své podnikání na dvě hlavní oblasti: Infrastruktura sítí a Mobilní infrastruktura.
Cíl: dosáhnout provozního zisku €2,7–3,2 miliardy do roku 2028.
Strategie klade důraz na AI, cloud, 6G a spolupráci s partnery.
Realizace bude náročná — rizika spočívají v exekuci, konkurenčním prostředí a technicko‑kapitálových nárocích.
Finský výrobce telekomunikačního vybavení Nokia oznámil zásadní strategický posun směrem od tradičního podnikání pro operátory a nově se chcete soustředit na sektor infrastruktury pro umělou inteligenci. Oznámené změny zahrnují zjednodušení provozního modelu, výměnu vedení a ambiciózní dlouhodobé finanční cíle.
Strategická transformace
Pod novou strategií se Nokia od 1. ledna 2026 rozdělí na dvě hlavní provozní jednotky:
Network Infrastructure – zaměřená na AI, datová centra a fixní sítě.
Mobile Infrastructure – zahrnující jádrové sítě, rádiové sítě a technologické standardy, směřující k AI‑native sítím a 6G.
Součástí plánu je pět strategických priorit: urychlení růstu v AI a cloudu, vedení v oblasti mobilních sítí, ko‑inovace s partnery, selektivní alokace kapitálu a vytváření udržitelných výnosů.
Ve vedení dochází k změnám: Justin Hotard, dosud působící v Intel v oblasti datových center a AI, bude dočasně vést jednotku Mobile Infrastructure.
Finanční cíle a tržní dopady
Nokia si nově klade za cíl dosáhnout srovnatelného provozního zisku v rozmezí €2,7–3,2 miliardy do roku 2028, oproti cca €2,0 miliardy v uplynulých 12 měsících.
V rámci jednotky Network Infrastructure se počítá s ročním růstem tržeb 6‑8% v letech 2025–2028 a provozní marží 13‑17% do roku 2028. Jednotka Mobile Infrastructure si klade za cíl hrubou marži 48‑50% a růst provozního zisku z báze €1,5 miliardy. Investoři zůstávají opatrní: strategie jasně ukazuje ambici, avšak vyžaduje důkaz o schopnosti ji realizovat.
Rizika a podmínky
Přechod z modelu tradičního operátorského vybavení na model infrastruktury pro AI přináší několik výzev:
Převod byznysového modelu bude vyžadovat dokonalou exekuci, zvládnutí dodavatelských řetězců a kapitálové disciplíny.
Nokia musí zvládnout konkurenci i kapitálově náročný charakter AI‑ a datově‑orientovaných operací.
Realizace finančních cílů je závislá na růstu segmentu AI/datových center – což je oblast stále ve vývoji a vystavena makro‑, regulačním a technologickým rizikům.
Výhled
Pokud Nokia dokáže efektivně využít restrukturalizaci, vedení a strategii – a přeměnit AI‑trendy na udržitelný růst –, může jít o zásadní posun v její historii. Klíčovým měřítkem bude schopnost exekuce: proměnit ambice ve měřitelné výsledky, zlepšení marží a hodnoty pro akcionáře.
