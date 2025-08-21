Norsko dosáhlo nejvyšší ropné produkce za více než dekádu díky novému poli Equinoru

Norská těžba ropy zaznamenala v červenci skokový nárůst o 17 % meziměsíčně na 1,96 milionu barelů denně, což představuje nejvyšší měsíční produkci od roku 2011. Informaci zveřejnil Norský úřad pro ropný průmysl, který růst přičítá zejména náběhu nového ropného pole Johan Castberg v Barentsově moři, provozovaného společností Equinor ASA.
Vedle obřího pole Johan Sverdrup se nyní právě Johan Castberg významně podílí na kombinované produkci přibližně 1 milion barelů denně, což zásadně mění váhu Norska na globální ropné mapě. Tyto nové zdroje pomáhají vyrovnat klesající výtěžnost z dlouhodobě využívaných polí na norském kontinentálním šelfu.
Navzdory celkovému poklesu norského ropného exportu od začátku tisíciletí, červencové exportní nakládky ropy dosáhly podle konzultantské společnosti FGE NexantECA nejvyšší úrovně minimálně od roku 2012.
Investice norských těžařů do maximalizace výstupu ze stárnoucích ložisek i rozvoj nových polí ukazují, že Norsko zůstává klíčovým hráčem na evropském energetickém trhu, a to i v době, kdy se Evropa snaží diverzifikovat své zdroje energie a omezit závislost na východních dodavatelích.
Graf EQNR.US (D1)
Akcie Equinor ASA (EQNR.US) se aktuálně obchodují na úrovni 24,38 USD a nacházejí se pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (25,08 USD) a SMA 100 (24,66 USD). RSI se pohybuje na hodnotě 44,2, což značí slabší momentum bez známek přeprodanosti. Naopak MACD se nachází v negativním teritoriu, přičemž jeho histogram i signální linie ukazují na přetrvávající medvědí dynamiku.
