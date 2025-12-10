Nová pilulka od Roche snižuje riziko návratu rakoviny prsu o 30 %

-
Giredestrant snížil riziko návratu rakoviny prsu o 30 % u pacientek po operaci.
-
Po třech letech bylo 92 % pacientek bez invazivního onemocnění.
-
Akcie Roche vzrostly po oznámení až o 3,8 %.
-
Roche plánuje rychlé schválení léku na globálních trzích a míří na trh v hodnotě 15 miliard dolarů.
-
Švýcarská farmaceutická společnost Roche Holding AG oznámila, že její experimentální lék giredestrant dosáhl významného pokroku v boji proti nejčastější formě rakoviny prsu. Podle výsledků z průběžné analýzy pokročilého klinického testu dokázal snížit riziko návratu invazivní rakoviny prsu o 30 %, pokud byl podáván pacientkám po chirurgickém zákroku jako doplněk ke stávající léčbě.
Po třech letech bylo 92 % pacientek léčených giredestrantem bez známek návratu onemocnění, zatímco ve skupině bez této léčby to bylo méně než 90 %. Ačkoli data o celkovém přežití zatím nejsou zralá, Roche uvádí jasný pozitivní trend.
Akcie Roche na tuto zprávu reagovaly růstem až o 3,8 %, což vymazalo předchozí ztráty a podpořilo tržní důvěru v potenciál tohoto léku. Společnost tak aktuálně vede závod s britskou farmaceutickou firmou AstraZeneca, která chystá výsledky svého konkurenčního přípravku v příštím roce. Celkový trh s perorální léčbou estrogen-dependentní rakoviny prsu má podle odhadů hodnotu kolem 15 miliard dolarů.
Podle hlavního lékaře Roche, Leviho Garrawaye, by se mohl giredestrant stát novým standardem hormonální léčby rakoviny prsu. Lék totiž patří do nové generace takzvaných selektivních degraderů estrogenního receptoru (SERD), které působí cíleně a jsou méně zatíženy viditelnými vedlejšími účinky oproti jiným dostupným terapiím. Díky tomu je vhodný i pro dlouhodobé podávání, což je u tohoto typu onemocnění klíčové.
Účinnost léku se ukazuje jako nejvyšší u pacientek léčených včas, tedy ve fázi, kdy jsou nádory stále závislé na estrogenu. V pozdějších stádiích totiž dochází ke změně chování nádorů po předchozích terapiích.
Roche plánuje nově získaná data co nejdříve předložit regulačním úřadům v USA, Evropě a dalších klíčových trzích. Podání bude probíhat plošně, bez ohledu na cenovou či komerční strategii, uvedla firma.
Tento úspěch přichází v době, kdy akcie Roche od začátku roku vzrostly o přibližně 26 %, což je méně než růst akcií společnosti AstraZeneca. Předchozí oznámení o úspěchu giredestrantu v listopadu přitom vedlo k nejlepšímu měsíčnímu výkonu akcií Roche za více než 20 let.
Graf ROG.CH (D1)
Akcie společnosti Roche Holding AG dnes pokračují v růstu a aktuálně se obchodují na úrovni 319,40 CHF, což je nejvyšší cena za posledních několik měsíců. Cena akcie se přitom výrazně vzdálila od klouzavých průměrů – EMA 50 se nachází na hodnotě 292,69 CHF a SMA 100 na 275,06 CHF, což potvrzuje silné růstové momentum. RSI dosahuje 68,3 bodu, což značí blízkost překoupeného pásma, ale zároveň ukazuje na pokračující nákupní zájem investorů.
Zdroj: xStation5
