Novartis kupuje Avidity Biosciences za 12 miliard USD

-
Novartis kupuje Avidity Biosciences za přibližně 12 miliard USD (72 USD za akcii), což odpovídá prémii 46 %.
-
Akvizice rozšiřuje portfolio Novartisu v oblasti neurovědy a vzácných onemocnění.
-
Před uzavřením transakce dojde k vyčlenění kardiologických programů Avidity do nové firmy.
-
Úspěch transakce závisí na regulačních schváleních, vývoji klinických programů a jejich integraci.
Farmaceutická společnost Novartis AG oznámila akvizici americké biotechnologické firmy Avidity Biosciences za přibližně 12 miliard amerických dolarů. Cena činí 72 USD za akcii, což představuje přibližně 46% prémii oproti poslední zavírací ceně akcií Avidity před oznámením transakce.
Detaily dohody a její význam
Součástí dohody je, že Avidity před uzavřením transakce vyčlení své rané výzkumné programy v oblasti kardiologie do samostatné veřejně obchodované společnosti (tzv. SpinCo). Samotná akvizice by měla být dokončena v první polovině roku 2026, podléhá však schválení regulátorů a splnění dalších podmínek.
Novartis touto akvizicí posiluje své portfolio v oblasti neurovědy a vzácných onemocnění. Získá tři pokročilé výzkumné programy zaměřené na neuromuskulární onemocnění (včetně určitých forem svalové dystrofie) a technologii AOC™ (Antibody Oligonucleotide Conjugate), která umožňuje cílené dodávání RNA léčiv do svalové tkáně.
Společnost očekává, že díky této akvizici se její roční průměrné tempo růstu tržeb (CAGR) v období 2024–2029 zvýší z přibližně 5 % na 6 %.
Dopady a souvislosti
Tato akvizice je jednou z největších transakcí Novartisu za poslední dekádu. Vývojové programy Avidity mohou být uvedeny na trh ještě před rokem 2030 a podle odhadů mají potenciál generovat miliardové tržby.
Nicméně, úspěšnost transakce závisí na včasném vyčlenění kardiologických programů, regulatorních schváleních a na schopnosti Novartisu integrovat výzkum Avidity do svých stávajících struktur. Jakékoli zpoždění nebo nepříznivé výsledky klinických studií mohou negativně ovlivnit očekávanou hodnotu transakce.
Výhled
Akvizice Avidity výrazně mění konkurenční prostředí v oblasti RNA terapií a léčby vzácných onemocnění. Investoři i odborníci budou nyní sledovat, jak rychle Novartis zvládne převzít programy Avidity, urychlit jejich vývoj a přivést je na trh. Transakce také signalizuje pokračující konsolidaci v biotechnologickém sektoru.
