Novartis plánuje rozšířit přímý prodej léků pacientům v USA, akcie klesly po slabších výsledcích

Novartis plánuje rozšířit přímý prodej léků pacientům v USA, spuštění platformy je naplánováno na 1. listopadu.
Firma jedná s americkou administrativou o snížení nákladů pro pacienty, zatím bez detailních výsledků.
Podobné kroky podnikají i konkurenti jako Roche, Pfizer nebo AstraZeneca.
Akcie společnosti klesly o 3 % po zveřejnění kvartálních výsledků, kdy tržby z klíčového léku Entresto stagnovaly.
Švýcarská farmaceutická společnost Novartis oznámila, že zvažuje rozšíření své nové platformy pro přímý prodej léků pacientům v USA, která bude spuštěna 1. listopadu. CEO Vas Narasimhan v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že firma zvažuje zařazení dalších léčiv, i když zatím nebyly potvrzeny žádné konkrétní plány.
Tento krok je součástí širšího trendu, kdy farmaceutické firmy reagují na tlak americké vlády na snížení cen léčiv a omezení vlivu prostředníků, jako jsou lékárny, pojišťovny a správci lékových benefitů. Přímý prodej pacientům umožňuje firmám nabízet léky za nižší cenu a zároveň si udržet vyšší kontrolu nad maržemi.
Konkurence mezitím nezahálí – například Roche nabízí v USA antivirový lék Xofluza proti chřipce za 50 dolarů v rámci přímého prodeje a Novartis již dříve oznámil, že bude prodávat některé varianty svého léku Cosentyx s 55% slevou pro pacienty platící v hotovosti.
Podobné dohody již uzavřely společnosti jako Pfizer, AstraZeneca nebo Merck KGaA, přičemž některé z nich získaly i výjimky z dovozních cel, což zvyšuje atraktivitu přímého prodeje.
Navzdory strategickému posunu směrem k vyšší dostupnosti léčiv pro pacienty čelí Novartis také problémům. Ve třetím čtvrtletí stagnovaly tržby z prodeje léku Entresto, což je důsledek tlaku levnějších generik, a akcie společnosti oslabily o více než 3 %.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie Novartis reagovaly na slabší kvartální výsledky a zklamání ohledně vývoje prodeje léku Entresto krátkodobým poklesem, ovšem následně našly podporu na důležité technické úrovni a odrazily se zpět k úrovni 100,02 CHF. Cena se během korekce dostala až těsně nad 100denní klouzavý průměr (SMA 100) na 98,85 CHF, kde došlo k odrazu a obratu směrem vzhůru. Tato úroveň tak zafungovala jako klíčová technická podpora, kterou trh zatím respektuje. Výše ležící 50denní EMA (101,64 CHF) bude sloužit jako první rezistence, kterou bude nutné překonat pro potvrzení obnoveného růstového trendu.
Z technického pohledu je důležité sledovat, zda se akciím podaří stabilizovat nad psychologickou hranicí 100 CHF a následně prorazit nad EMA 50, což by mohlo otevřít cestu k návratu k úrovním kolem 104–105 CHF. Naopak průraz pod 98,85 CHF by znamenal riziko prohloubení korekce směrem k 96 CHF.
Zdroj: xStation5
