TSMC překonalo očekávání: Tržby za 4. kvartál rostly o více než 20 % díky boomu AI

-
TSMC vykázalo tržby 1 046 mld. TWD za Q4, což je o 20,45 % více než před rokem.
-
Výsledek překonal očekávání trhu a potvrdil sílu poptávky po AI čipech.
-
Akcie TSMC v roce 2025 vzrostly o 44,2 %, výrazně nad výkonem trhu.
-
Kompletní výsledky a výhled na rok 2026 budou oznámeny 15. ledna.
-
TSMC vykázalo tržby 1 046 mld. TWD za Q4, což je o 20,45 % více než před rokem.
-
Výsledek překonal očekávání trhu a potvrdil sílu poptávky po AI čipech.
-
Akcie TSMC v roce 2025 vzrostly o 44,2 %, výrazně nad výkonem trhu.
-
Kompletní výsledky a výhled na rok 2026 budou oznámeny 15. ledna.
Společnost TSMC, největší smluvní výrobce čipů na světě, zveřejnila tržby za čtvrté čtvrtletí ve výši 1 046,08 miliardy TWD (přibližně 33,04 miliardy USD), což znamená meziroční růst o 20,45 %. Výsledek překonal analytický konsenzus, který podle odhadu LSEG SmartEstimate činil 1 035,91 miliardy TWD.
Růst tržeb byl tažen prudce rostoucí poptávkou po čipech pro aplikace umělé inteligence, která více než vykompenzovala pokles poptávky po spotřební elektronice, jako jsou tablety nebo smartphony, po odeznění pandemie. TSMC zároveň potvrdilo, že tržby jsou v souladu s vlastním výhledem z října, kdy firma odhadovala kvartální příjmy v rozmezí 32,2 až 33,4 miliardy USD.
TSMC dodává čipy pro technologické lídry jako jsou Nvidia a Apple, a patří mezi hlavní vítěze globálního AI trendu. Akcie společnosti kótované na burze v Tchaj-peji zaznamenaly v roce 2025 růst o 44,2 %, což výrazně překonalo výkon širšího trhu (TWII), který přidal 25,7 %.
Společnost oznámí kompletní výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí včetně výhledu na rok 2026 dne 15. ledna. Pozornost investorů se nyní zaměří na to, jak TSMC odhaduje další vývoj poptávky po čipech pro datová centra, AI akcelerátory a pokročilé výrobní procesy.
Silná čísla oznámila také Foxconn, hlavní dodavatel serverů pro Nvidii a největší smluvní výrobce elektroniky na světě. Tržby firmy za čtvrtý kvartál dosáhly 2,6028 bilionu TWD (cca 82,2 miliardy USD).
Graf TSM.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Meta sází na jadernou energii pro pohon umělé inteligence
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.