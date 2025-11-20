Novartis zvyšuje prodeje díky rakovinovým lékům a investuje miliardy do americké výroby

-
Novartis očekává roční růst tržeb 5–6 % do roku 2030, tažený hlavně léky Kisqali a Scemblix.
-
Nové prognózy odhadují vrchol prodejů Kisqali přes 10 miliard USD, Scemblix alespoň 4 miliardy.
-
Společnost investuje 23 miliard USD do výstavby nového výrobního centra v Severní Karolíně, čímž posílí produkci pro americký trh.
-
Snížení amerických cel a masivní investice posilují pozici Novartisu v USA v předstihu před vypršením patentů na klíčové léky.
-
Novartis očekává roční růst tržeb 5–6 % do roku 2030, tažený hlavně léky Kisqali a Scemblix.
-
Nové prognózy odhadují vrchol prodejů Kisqali přes 10 miliard USD, Scemblix alespoň 4 miliardy.
-
Společnost investuje 23 miliard USD do výstavby nového výrobního centra v Severní Karolíně, čímž posílí produkci pro americký trh.
-
Snížení amerických cel a masivní investice posilují pozici Novartisu v USA v předstihu před vypršením patentů na klíčové léky.
Švýcarská farmaceutická společnost Novartis oznámila ambiciózní růstové plány do roku 2030, přičemž očekává roční růst tržeb o 5–6 %. Hlavními tahouny růstu mají být onkologické léky Kisqali a Scemblix, jejichž předpokládané maximální tržby společnost výrazně navýšila. Zároveň oznámila výstavbu nového výrobního centra v Severní Karolíně (USA), což má podpořit expanzi na klíčovém americkém trhu.
Kisqali, lék na rakovinu prsu, má nyní odhadovaný vrchol prodejů přes 10 miliard USD (oproti dřívějším 8 miliardám), zatímco Scemblix, určený k léčbě leukémie, by měl v budoucnu dosáhnout alespoň 4 miliard USD. V prvních devíti měsících roku 2025 činily kombinované tržby těchto dvou léčiv 4,4 miliardy USD.
Společnost zároveň oznámila, že osm jejích klíčových schválených léků má potenciál dosáhnout vrcholových tržeb v rozmezí 3 až 10 miliard USD. To má vyvážit očekávaný pokles příjmů z důvodu vypršení patentové ochrany u vlajkových produktů, jako jsou Entresto (léčba srdce) a Xolair (astma).
CEO Vas Narasimhan uvedl, že očekávaný dopad amerického Inflation Reduction Act (IRA) na cenotvorbu Kisqali bude v roce 2027 omezený. Firma zároveň počítá s tím, že její marže z provozního zisku dosáhne minimálně 40 % do roku 2029, i přes mírný tlak způsobený akvizicí Avidity Biosciences za 12 miliard USD.
V oblasti expanze oznámila Novartis investici do výstavby výrobního centra v Severní Karolíně v rámci širšího plánu investovat 23 miliard USD do americké infrastruktury během příštích pěti let. Očekává se, že nové zařízení vytvoří 700 přímých pracovních míst a až 3 000 nepřímých v dodavatelském řetězci do roku 2030. Nový areál zahrne dvě zařízení v Durhamu zaměřená na výrobu biologických léčiv a sterilních balení, a lokalitu v Morrisville pro výrobu pevných lékových forem. Dojde také k rozšíření stávajícího kampusu v Durhamu.
Tato expanze následuje po snížení amerických cel na švýcarské produkty z 39 % na 15 %, což bylo výsledkem dohody mezi švýcarskou a americkou vládou. Významnou podmínkou dohody je závazek švýcarských firem, jako je Novartis, investovat do konce roku 2028 celkem 200 miliard USD v USA.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie společnosti Novartis se aktuálně obchodují na ceně 101,56 CHF, přičemž v posledních dnech došlo k mírné korekci po předchozím růstu. Cena se v současnosti pohybuje těsně nad klouzavým průměrem EMA 50 (101,96 CHF) a stále zůstává nad SMA 100 (99,82 CHF), což naznačuje zachování střednědobého růstového trendu, ačkoliv momentálně oslabuje krátkodobá dynamika. RSI se nachází na hodnotě 48,0, tedy pod neutrální hranicí 50, což naznačuje slábnoucí momentum a mírný převahu prodejního tlaku. Z technického pohledu bude důležité, zda se akcie udrží nad psychologicky a technicky důležitou podporou kolem 100 CHF, kde se setkává SMA 100 a předchozí úroveň konsolidace.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
MicroStrategy v problémech? Akcie propadly o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly se stává prvním farmaceutickým gigantem s tržní hodnotou přes 1 bilion USD
Netflix, Comcast a Paramount podaly nabídky na koupi Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolarů do AI‑infrastruktury v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.