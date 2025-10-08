Nové historické maximum na palladiu 📈🚨

- Globální monetární uvolňování a rekordní úrovně zadlužení podporují růst trhu s drahými kovy, který nyní vykazuje dynamiku nevídanou po desetiletí.
- Zvýšená poptávka po palladiu a platině pochází především z indického a čínského trhu, kde investoři a spotřebitelé šperků hledají alternativy k tradičním aktivům.
- Pozitivní sentiment zasahuje celý segment drahých kovů a současné pohyby lze chápat jako snahu o vyrovnání historicky širokého spreadu mezi zlatem a ostatními kovy. Relativně malý a méně likvidní trh s palladiem navíc tyto cenové výkyvy ještě prohlubuje.
Trh s drahými kovy v současnosti zažívá dynamický růst, jaký nebyl k vidění celé dekády. Příčinou tohoto pohybu je stále rozšířenější monetární uvolňování v globální ekonomice, a to při zachování rekordních úrovní veřejného i soukromého dluhu.
Investoři, znepokojeni dlouhodobou hodnotou fiat měn, se tak opět obracejí k hmatatelným aktivům, přičemž drahé kovy se stávají přirozenými příjemci tohoto trendu.
U palladia a platiny je dalším podpůrným faktorem rostoucí poptávka ze strany šperkařského sektoru a drobných investorů, především na asijských trzích. V Indii a Číně, kde má zájem o investiční kovy silné kulturní i ekonomické opodstatnění, sledujeme jasné oživení nákupní aktivity. Místní investoři, kteří mají omezený přístup k alternativním formám ochrany kapitálu, se stále častěji obracejí k kovům, které dosud zůstávaly ve stínu zlata.
Za zmínku stojí, že pozorovaný růst není specifický pouze pro jeden kov. Sentiment se vztahuje na celý trh s drahými kovy a aktuální pohyby lze interpretovat jako pokus o vyrovnání historicky výrazného rozdílu mezi zlatem a zbytkem spektra, včetně stříbra, platiny a palladia.
Trh s palladiem je navíc charakteristický relativně nízkou likviditou oproti jiným kovům, což zvyšuje jeho náchylnost ke krátkodobým výkyvům a zesiluje cenové reakce na růst poptávky – jak fundamentální, tak spekulativní.
Výsledkem je, že i relativně mírné toky kapitálu mohou vést k výrazným cenovým pohybům, což aktuálně pozorujeme na trhu.
PALLADIUM (D1)
Zdroj: Xstation5
Graf palladia v posledních měsících jasně potvrzuje uptrend. Cena třikrát prorazila klíčové EMA průměry směrem vzhůru – nejprve EMA200, poté EMA100 a nakonec EMA50 – přičemž pokaždé došlo ke zrychlení růstové dynamiky a posílení nákupního sentimentu.
Definitivním potvrzením síly trhu byl proražení rezistenční zóny, která končila na úrovni posledního vrcholu, 1326 USD za unci. Tím se otevřel prostor pro další posilování. V tuto chvíli bude klíčové udržení kotací nad úrovní 1326 USD, aby byl růstový trend zachován a potvrzena dominance nákupní strany.
