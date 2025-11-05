Novo Nordisk dosáhl dohody o ceně léku Ozempic s americkým Medicare

-
Novo Nordisk uzavřel s Medicare cenovou dohodu na semaglutid (Ozempic, Wegovy), účinnou od roku 2027.
-
Dopad na tržby bude nižší, než se obávalo – odhad JP Morgan činí cca 6 mld. DKK.
-
Akcie po úvodním propadu reagovaly růstem o 2,2 %, uklidnění investorů převažuje nad snížením výhledu.
-
Jedná se o součást širšího procesu cenových vyjednávání dle zákona IRA, který cílí na snížení nákladů Medicare.
-
Novo Nordisk uzavřel s Medicare cenovou dohodu na semaglutid (Ozempic, Wegovy), účinnou od roku 2027.
-
Dopad na tržby bude nižší, než se obávalo – odhad JP Morgan činí cca 6 mld. DKK.
-
Akcie po úvodním propadu reagovaly růstem o 2,2 %, uklidnění investorů převažuje nad snížením výhledu.
-
Jedná se o součást širšího procesu cenových vyjednávání dle zákona IRA, který cílí na snížení nákladů Medicare.
Farmaceutická společnost Novo Nordisk oznámila, že dosáhla dohody o ceně léčivé látky semaglutid v rámci amerického programu Medicare, který pokrývá více než 60 milionů pojištěnců. Semaglutid je klíčovou složkou v populárních lécích Ozempic a Wegovy, určených mimo jiné pro léčbu cukrovky a obezity.
Dohoda je výsledkem vyjednávání podle Inflation Reduction Act (IRA) – zákona přijatého v roce 2022, který dává Medicare pravomoc vyjednávat o cenách vybraných nákladných léků. Cena z dohody vstoupí v platnost až v roce 2027, ale již nyní uklidňuje trh.
Společnost neuvedla konkrétní cenu, ale oznámila, že pokud by se nová cena aplikovala už letos, znamenala by pouze "nízký jednociferný negativní dopad na tržby". Analytici z JP Morgan odhadují tento dopad na přibližně 6 miliard dánských korun (cca 937 milionů USD), což označili za "lepší výsledek, než se investoři obávali".
Současně Novo oznámilo snížení finančního výhledu pro rok 2025 – již počtvrté v tomto roce, což původně vedlo k poklesu akcií až o 3,7 %. Avšak právě uklidnění kolem cenové dohody s Medicare vedlo k obratu sentimentu, a v poledne již akcie Novo rostly o 2,2 %.
Podle zdrojů z Bílého domu byla dohoda s Novo oznámena den poté, co se očekávalo podobné oznámení také od konkurenční firmy Eli Lilly, a to v rámci širší snahy Trumpovy administrativy o snížení cen léků na hubnutí výměnou za jejich úhradu přes Medicare.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie společnosti Novo Nordisk se aktuálně obchodují na úrovni 318,45 DKK a po delším sestupném trendu vykazují mírný odraz. Stále se však nacházejí hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (354,48 DKK) a SMA 100 (374,97 DKK), což potvrzuje pokračující medvědí trend. RSI se nachází na úrovni 37,3, tedy blízko přeprodané zóny, což může naznačovat potenciál k dalšímu odrazu. Nicméně MACD zůstává výrazně v záporných hodnotách, což stále varuje před slabým momentem a nezměněným klesajícím trendem.
K potvrzení obratu by bylo nutné, aby akcie prorazily zpět nad zónu EMA 50 (cca 355 DKK) a udržely se nad ní, ideálně s doprovodem zlepšujícího se MACD a RSI stoupajícího nad hranici 50. V opačném případě hrozí, že růstový pokus bude pouze krátkodobou korekcí v rámci širšího sestupného trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Trh na konci týdne dále klesá
TPG podala závaznou nabídku na jednotku Nexi za 1 miliardu eur
Newmont po akvizici Newcrest propustil 16 % zaměstnanců, restrukturalizace má snížit náklady
CNH Industrial snižuje výhled zisku – slabá poptávka a cla srážejí akcie o více než 12 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.