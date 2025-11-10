Novo Nordisk po odstoupení z boje o Metsera posiluje – investoři ocenili opatrnost

-
Novo Nordisk ustoupilo z akvizičního souboje o Metsera, což trh ocenil růstem akcií o 2,9 %.
Pfizer koupil Metsera za 10 miliard USD, čímž si zajistil vstup do trhu s léky na obezitu.
Regulační rizika v USA zřejmě rozhodla ve prospěch Pfizeru, přestože nabídka od Novo byla označena jako výhodnější.
Novo nadále sází na svůj vlastní výzkum a rozvoj interního portfolia, což potvrzuje dlouhodobou strategii stability a kontrolovaného růstu.
Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk v pondělí ráno vzrostly o 2,9 %, poté co firma oznámila, že odstupuje z konkurenčního boje o americkou biotechnologickou firmu Metsera. Rozhodnutí přichází po několika dnech dramatické přetahované s americkým gigantem Pfizer, který nakonec firmu získal za 10 miliard USD.
Metsera se nakonec přiklonila k vyšší nabídce od Pfizeru, která činila 86,25 USD za akcii včetně podmíněných bonusů. Hlavním důvodem odmítnutí nabídky od Novo však nebyla jen cena, ale také obavy z antimonopolních problémů v USA, které by mohly akvizici ze strany Novo Nordisk zablokovat. Americká FTC varovala, že potenciální spojení by mohlo porušit tamní antitrustové zákony, protože Novo už nyní dominuje trhu s léky na obezitu díky svému blockbusteru Wegovy.
Zatímco tato událost představuje krátkodobou ztrátu šance posílit svou pozici v rostoucím trhu s antiobezitními léčivy, Novo Nordisk zdůraznilo, že akvizice nebyla klíčová a že firma pokračuje ve vývoji vlastního portfolia. Interní zdroje navíc uvedly, že nabídka předložená Metseře představovala pro Novo "maximální hodnotu", kterou firma byla ochotna zaplatit.
Zatímco Metsera se díky intenzivní akviziční hře ocitla v centru pozornosti investorů a její akcie během týdne vystřelily o téměř 60 %, akcie Novo Nordisk těžily z toho, že firma nešla do riskantního závodu za každou cenu. Pfizer tak sice získává strategický vstup do trhu s léky proti obezitě, avšak zároveň přebírá i značné riziko, neboť produkty Metsery jsou stále ve fázi vývoje a do uvedení na trh zbývají roky testování a schvalování.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie společnosti Novo Nordisk se nadále pohybují v klesajícím trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 298,40 DKK, což je nejnižší úroveň od července 2025. Cena se drží výrazně pod klouzavými průměry – konkrétně pod EMA 50 (347,63 DKK) a SMA 100 (369,61 DKK) – což potvrzuje pokračující medvědí trend. RSI osciluje na úrovni 34,5, tedy těsně nad hranicí přeprodanosti (30), což signalizuje slábnoucí prodejní momentum, ale zatím ne dostatečné pro potvrzení obratu.
Z technického hlediska bude důležité sledovat, zda se cena udrží nad psychologickou hranicí 290 DKK. Případný průraz pod tuto zónu by mohl otevřít cestu k testu úrovní kolem 280 DKK. Naopak pro návrat k růstu bude nutné, aby se akcie dokázaly vrátit nad EMA 50 a současně prolomily předchozí lokální maxima kolem 340–350 DKK.
Zdroj: xStation5
