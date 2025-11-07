Novo Nordisk pod tlakem: Snížení cen léků na obezitu v USA sráží akcie

-
Novo Nordisk a Eli Lilly snížily ceny léků na hubnutí pro americké vládní programy na 149–350 USD měsíčně.
-
Akcie Novu reagovaly poklesem až o 3 %, kvůli obavám z nižších marží.
-
Firma očekává krátkodobý dopad na tržby, ale dlouhodobě vyšší prodeje díky větším objemům.
-
Dohoda se týká i připravovaných pilulek, jejichž schválení může změnit konkurenční dynamiku.
-
Novo Nordisk a Eli Lilly snížily ceny léků na hubnutí pro americké vládní programy na 149–350 USD měsíčně.
-
Akcie Novu reagovaly poklesem až o 3 %, kvůli obavám z nižších marží.
-
Firma očekává krátkodobý dopad na tržby, ale dlouhodobě vyšší prodeje díky větším objemům.
-
Dohoda se týká i připravovaných pilulek, jejichž schválení může změnit konkurenční dynamiku.
Akcie farmaceutického giganta Novo Nordisk se dnes propadly až o 3 % poté, co společnost oznámila dohodu s americkou vládou o výrazném snížení cen svých léků na hubnutí, konkrétně přípravku Wegovy. Stejné podmínky se týkají také konkurenčního přípravku Zepbound od Eli Lilly.
Cenový kompromis sníží měsíční cenu léků v rámci vládních programů Medicare a Medicaid, stejně jako pro samoplátce, do rozmezí 149 až 350 USD, což je znatelné zlevnění oproti původním cenám 500 až 1 000 USD. Dohoda zároveň přináší oběma firmám tříletou úlevu od celních poplatků, což může částečně zmírnit negativní dopad na marže.
Podle analytiků z TD Cowen představují tyto cenové ústupky krátkodobou hrozbu pro tržby, ale z dlouhodobého pohledu by mohly přispět k vyšším objemům prodeje, zejména díky lepší dostupnosti léků pro širší veřejnost. Firma sama uvádí, že pokles cen bude mít v roce 2026 na celosvětové tržby negativní dopad v řádu nízkých jednotek procent, avšak očekává růst objemu prodejů v rámci Medicare ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Kromě stávajících léků se dohoda vztahuje také na nově vyvíjené pilulky na hubnutí, které budou v případě schválení americkým regulátorem dostupné za 149 USD měsíčně. Zatímco Novo Nordisk očekává rozhodnutí FDA do konce roku, konkurenční Lilly svůj přípravek orforglipron dosud ani nepředložila k posouzení. Nová zrychlená schvalovací procedura FDA by však mohla snížit náskok Novu před konkurencí, varují analytici z Jefferies.
Společnost Novo Nordisk se stala v roce 2023 nejhodnotnější evropskou firmou díky explozi poptávky po lécích na hubnutí, ale od té doby zaznamenala pokles tržní hodnoty o 70 %, a to kvůli problémům s dodávkami a sílící konkurenci, včetně generických napodobenin.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie Novo Nordisk se aktuálně obchodují kolem hodnoty 297,65 DKK. Cena akcie je dlouhodobě v klesajícím trendu, přičemž se nachází pod EMA 50 (349,88 DKK) i SMA 100 (371,21 DKK), což potvrzuje pokračující medvědí náladu na trhu. RSI dosahuje hodnoty 32,7, tedy se blíží pásmu přeprodanosti, což může naznačovat možné krátkodobé zpomalení poklesu nebo pokus o technický odraz.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Odpočítávání do Black Friday 2025: Které akcie by mohly těžit?
Rostoucí poptávka po čipech pohání TSMC
Od října trpí více než 40 milionů Američanů nedostatkem potravin – co to znamená pro trh?
Ranní shrnutí (10.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.