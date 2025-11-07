Wendy’s překvapila výsledky

-
Wendy’s překvapila pozitivním výsledkem – pokles tržeb byl menší než očekávání.
-
Akcie firmy v reakci vyskočily až o 9 %, přesto jsou letos stále 46 % v mínusu.
-
Mezinárodní růst kompenzuje pokles v USA, což je trend patrný i u konkurence.
-
Firma čelí výzvám bez stálého CEO, vedení dočasně zajišťuje finanční ředitel.
-
Fastfoodový řetězec Wendy’s Co. zveřejnil za třetí čtvrtletí lepší než očekávané výsledky, když tržby klesly méně, než analytici předpokládali. To dále potvrzuje trend, že fastfoodová odvětví si v období omezených spotřebitelských výdajů vedou lépe než „fast casual“ konkurence.
Tržby u restaurací poklesly o 3,7 %, což je sice pokles, ale méně než konsenzus analytiků, a tudíž překvapení směrem nahoru. Na základě tohoto výkonu společnost potvrdila celoroční výhled, který v předchozích dvou čtvrtletích dvakrát snižovala.
Akcie Wendy’s reagovaly na oznámení prudkým růstem, když v premarketu posílily až o 9 %, i přesto, že za celý letošní rok stále vykazují pokles o 46 %.
Rozdíly mezi trhy
Na domácím trhu v USA sice Wendy’s zaznamenala další pokles tržeb, ale menší, než se analytici obávali. Naopak mezinárodní segment rostl o 3 %, čímž překonal očekávání (2,5 %). Silnější výkon mimo USA je v souladu s výsledky dalších fastfoodových gigantů, jako jsou McDonald’s nebo Restaurant Brands (vlastník Burger Kingu), kteří také těžili z rostoucí poptávky v zahraničí.
Oproti tomu řetězce typu "fast casual" jako Chipotle, Cava či Sweetgreen hlásí problémy. Tyto značky musely snížit celoroční výhledy, protože mladší spotřebitelé se kvůli vyšším cenám obracejí k levnějším alternativám – tedy právě k fastfoodu.
Nejasná situace ve vedení
Firma Wendy’s se stále nachází v přechodné fázi vedení. Po odchodu bývalého CEO Kirka Tannera do společnosti Hershey v červenci letošního roku je řízení firmy v rukou dočasného generálního ředitele a zároveň finančního ředitele Kena Cooka. Tato dvojrole může ovlivnit strategické řízení v dalších čtvrtletích.
Graf WEN.US (D1)
Akcie Wendy’s se po zveřejnění lepších než očekávaných výsledků dostaly do mírného růstového pohybu a aktuálně se obchodují na úrovni 8,81 USD. I přes krátkodobé zlepšení zůstává celkový trend jasně medvědí, což potvrzuje fakt, že cena se nadále drží pod klouzavými průměry EMA 50 (9,29 USD) a SMA 100 (10,04 USD). RSI se aktuálně nachází na hodnotě 44,6, tedy pod neutrální hranicí 50, což ukazuje na stále slabé, ale zlepšující se momentum.
Technicky akcie čelí klíčové rezistenci v oblasti 9,30 USD, tedy úrovni EMA 50. Průraz nad tuto hladinu by mohl otevřít prostor pro další růst směrem k 10 USD. Naopak pokud se cena opět odrazí směrem dolů, klíčová podpora se nachází v pásmu 8,10–8,20 USD.
Zdroj: xStation5
