KKR zažívá nejlepší kvartál za 4 roky díky silné poptávce po úvěrových produktech

KKR získala rekordních 43 miliard USD, z toho 27 miliard do úvěrových produktů.
Čistý zisk vzrostl o 7,8 % na 1,27 miliardy USD a překonal očekávání.
Významný růst zaznamenala jednotka Strategic Holdings i pojišťovna Global Atlantic.
Firma těží z rostoucí poptávky po úvěrech navzdory náročnému prostředí pro fundraising.
Společnost KKR & Co. oznámila nejúspěšnější čtvrtletí z hlediska získaného kapitálu za poslední více než čtyři roky, když ve třetím kvartálu přilákala 43 miliard USD, z čehož 27 miliard USD směřovalo do úvěrové divize. Tento výkon podpořily silné výsledky dceřiné pojišťovny Global Atlantic, emisí CLO (kolateralizovaných úvěrových obligací) a rozvoj v oblasti high-grade a asset-based financování.
I přes obtížné prostředí pro získávání nového kapitálu – zejména kvůli zvyšování úrokových sazeb Fedem od roku 2022 – se úvěrový segment ukázal být stabilním pilířem růstu. Z celkových 26 miliard USD investovaných v období červenec až září tvořily úvěry více než 11 miliard USD, tedy největší podíl.
Silné zisky a překonání očekávání
Čistý upravený zisk meziročně vzrostl o 7,8 % na 1,27 miliardy USD (1,41 USD na akcii), což překonalo očekávání analytiků (1,30 USD). Provozní zisky včetně poplatků z řízení fondů, pojišťovnictví a jednotky Strategic Holdings vzrostly o 12 % na 1,4 miliardy USD. Poplatky související s řízením aktiv stouply o 3 % na 1 miliardu USD.
Divize Strategic Holdings, která spravuje dlouhodobé sázky KKR, vykázala 35% růst zisku, a to především díky exitu z některých pozic (které firma neupřesnila). Očekává se, že tato jednotka vygeneruje přes 1 miliardu USD ročního zisku do roku 2030. Ve třetím čtvrtletí byla dokončena také akvizice Karo Healthcare za 2,5 miliardy EUR.
Ostatní výnosy a výhled
Pojišťovna Global Atlantic vygenerovala zisk 304,6 milionu USD, podpořený účetní úpravou, a překonala odhady. Naopak příjmy z prodeje aktiv meziročně klesly o 3,8 % na 306,3 milionu USD, stejně jako tržby z kapitálových trhů, které dosáhly 275,8 milionu USD – většina z nich (80 %) pocházela z dluhových transakcí.
Graf KKR.US (D1)
Akcie KKR & Co. se po několikatýdenním poklesu stabilizovaly kolem ceny 119,04 USD, ale zůstávají pod klouzavými průměry EMA 50 (127,25 USD) a SMA 100 (135,06 USD), což i nadále potvrzuje medvědí technické nastavení. RSI se aktuálně pohybuje na úrovni 40,4, což značí slábnoucí prodejní tlak, ale stále pod hranicí 50, která by signalizovala převahu kupců.
Z technického pohledu je cena akcie zatím v postranní fázi bez jasného směru, přičemž úroveň kolem 117–119 USD působí jako krátkodobá podpora. Pro potvrzení býčího obratu by bylo klíčové překonání EMA 50, ideálně s doprovodem zvýšeného objemu.
Zdroj: xStation5
