Novo Nordisk propouští zaměstnance ve výrobě Wegovy v USA, i přes expanzi v Severní Karolíně

-
Novo Nordisk propustil desítky pracovníků z klíčového závodu v Claytonu, kde se vyrábí Wegovy a Ozempic.
-
Škrty přichází i přes probíhající investici 4,1 miliardy USD do rozšíření závodu.
-
Propouštění se týká i technických a výrobních pozic, přestože USA jsou hlavním trhem firmy.
-
Firma čelí tlaku na větší domácí výrobu v USA, škrty však zvyšují nejistotu ohledně dlouhodobého směřování.
-
Novo Nordisk propustil desítky pracovníků z klíčového závodu v Claytonu, kde se vyrábí Wegovy a Ozempic.
-
Škrty přichází i přes probíhající investici 4,1 miliardy USD do rozšíření závodu.
-
Propouštění se týká i technických a výrobních pozic, přestože USA jsou hlavním trhem firmy.
-
Firma čelí tlaku na větší domácí výrobu v USA, škrty však zvyšují nejistotu ohledně dlouhodobého směřování.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, výrobce populárního léku na hubnutí Wegovy, provedla personální škrty v USA, které se týkají i výroby na klíčové americké lokalitě v Severní Karolíně. Podle zjištění agentury Reuters bylo propuštěno několik desítek zaměstnanců z výrobních a podpůrných pozic v závodě Clayton, který je největší výrobní základnou firmy na americkém území.
Škrty jsou součástí globální restrukturalizace, kterou Novo Nordisk oznámil v září a která má zahrnovat až 9 000 pracovních míst po celém světě. Přestože jde o malý podíl v rámci celkového plánu, je pozoruhodné, že se dotkly právě výrobních linek ve Spojených státech, tedy v hlavním trhu pro Wegovy a konkurenční přípravek Ozempic.
Z údajů na LinkedIn vyplývá, že byli propuštěni například kvalitáři, operátoři linek, projektoví koordinátoři i HR pracovníci. Z celkem 73 analyzovaných příspěvků 47 osob přímo uvedlo, že hledají nové zaměstnání nebo byli propuštěni.
Závod Clayton, který zajišťuje výrobu semaglutidu – účinné látky ve Wegovy a Ozempicu – zajišťuje rovněž plnění, finální úpravy i balení injekčních forem a do budoucna má hrát klíčovou roli při výrobě nové tabletové verze Wegovy.
Ironií je, že tento krok přichází pouhé tři týdny po oznámení 4,1 miliardy USD investice do rozšíření závodu v Severní Karolíně, který měl v roce 2024 přibližně 2 500 zaměstnanců a plánoval přidat dalších 1 000 pracovních míst.
Novo Nordisk zároveň čelí tlaku Trumpovy administrativy, která požaduje, aby farmaceutické firmy zvyšovaly domácí výrobu léčiv a zaměstnanost v USA. Propouštění ve výrobě tak může vyvolat další otázky ohledně dlouhodobé strategie firmy.
Firma k celé věci uvedla, že nejvyšší prioritou je podpora zaměstnanců, ale další detaily odmítla komentovat. Důvody konkrétních propouštění v Claytonu zůstávají neznámé, někteří zaměstnanci uvedli, že kvůli dohodě o mlčenlivosti nemohou situaci veřejně komentovat.
Graf NVO.US (D1)
Akcie společnosti Novo Nordisk se po několikaměsíčním sestupném trendu začínají stabilizovat nad úrovní 59,66 USD a vykazují první známky potenciálního obratu. Cena se přiblížila k EMA 50 (58,14 USD) i SMA 100 (63,04 USD), které nyní fungují jako klíčové rezistence. Průraz nad tuto oblast by mohl potvrdit změnu trendu. RSI se nachází na hodnotě 55,1, což je neutrální až mírně býčí zóna.
Technická struktura naznačuje, že pokud cena dokáže prorazit nad 63,00 USD, může dojít k výraznějšímu růstu, minimálně k dalším rezistencím v pásmu 70–72 USD. Naopak odmítnutí rezistence u klouzavých průměrů by mohlo znamenat návrat do konsolidačního pásma kolem 52–58 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
UBS zvyšuje cílovou cenu akcií Micron. Akcie rostou!
Verizon navázal partnerství s AST SpaceMobile – akcie satelitní společnosti prudce rostou
Nestlé opouští globální alianci pro snižování emisí metanu z mléka — co to znamená pro ESG a klimatickou důvěryhodnost
US OPEN: Wall Street se nebojí uzavření vlády 📈💲
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.