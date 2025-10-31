NVIDIA a Samsung postaví AI továrnu v rámci zásadní čipové spolupráce

-
NVIDIA a Samsung vybudují v Jižní Koreji „AI megatovárnu“ s více než 50 000 GPU.
-
Projekt je součástí strategie Jižní Koreje stát se jedním z globálních AI lídrů.
-
Iniciativa posouvá polovodičový průmysl k inteligentní výrobě řízené umělou inteligencí.
-
Úspěch projektu závisí na integraci AI do výroby, stabilitě dodavatelských řetězců a reakci konkurence.
-
NVIDIA a Samsung vybudují v Jižní Koreji „AI megatovárnu“ s více než 50 000 GPU.
-
Projekt je součástí strategie Jižní Koreje stát se jedním z globálních AI lídrů.
-
Iniciativa posouvá polovodičový průmysl k inteligentní výrobě řízené umělou inteligencí.
-
Úspěch projektu závisí na integraci AI do výroby, stabilitě dodavatelských řetězců a reakci konkurence.
Společnosti NVIDIA a Samsung Electronics oznámily plán na vybudování nové „AI továrny“ v Jižní Koreji. Tento projekt má za cíl plně integrovat výpočetní umělou inteligenci do výroby polovodičů, mobilních zařízení i robotiky. Iniciativa je součástí širšího vládního plánu Jižní Koreje stát se globální velmocí v oblasti AI.
Spolupráce a podrobnosti projektu
Továrna, označovaná jako megatovárna, využije více než 50 000 grafických procesorů (GPU) od NVIDIE. AI bude nasazena napříč celým výrobním řetězcem — od návrhu čipů po prediktivní údržbu a robotizaci výroby. Tento krok rozšiřuje 25letou technologickou spolupráci mezi firmami do nových oblastí inteligentní výroby.
Současně NVIDIA uzavřela dohody i s dalšími korejskými giganty, včetně Hyundai Motor a SK Group, na výstavbu dalších tzv. „AI továren“. Tyto projekty pokrývají autonomní vozidla, datová centra a průmyslovou automatizaci.
Dopady na průmysl
Zatímco tradiční polovodičová výroba se soustředila na optimalizaci výrobních procesů, nová fáze spojuje AI s výrobními daty, digitálními dvojčaty a prediktivními modely. Pro Samsung to znamená přechod k plně digitalizované a inteligentní výrobě. Pro NVIDII jde o rozšíření působnosti jejích technologií mimo datová centra — přímo do výrobních linek.
Z pohledu vlády Jižní Koreje je cílem vytvořit nový růstový motor ekonomiky a posílit pozici země v AI sektoru na globální scéně.
Co sledovat dál
-
Jak rychle bude továrna zprovozněna a jak se integruje do globálních provozů Samsungu.
-
Jaké konkrétní výkonnostní přínosy AI přinese (např. zkrácení výrobního času, vyšší výtěžnost čipů, efektivnější robotizace).
-
Reakce globálních konkurentů – zda začnou budovat podobné AI výrobní modely.
-
Možná rizika spojená s dodávkami čipů, regulacemi a geopolitikou, obzvlášť při tak masivním nasazení čipů NVIDIA Blackwell v počtu přes 260 000 kusů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Denní shrnutí: Nálada na Wall Street navzdory snížení sazeb Fedu a uzavřené dohodě s Čínou 🗽Americký dolar posiluje
AbbVie blízko měsíčního minima po zveřejnění výsledků 📉
Coinbase zůstává lídrem mezi kryptoburzami v USA, ale konkurence sílí
Optimismus na Wall Street slábne kvůli klesající pravděpodobnosti prosincového snížení sazeb Fedu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.