Nvidia investuje 2 miliardy USD do CoreWeave: Posiluje svou pozici v AI infrastruktuře

Nvidia investuje 2 miliardy USD do společnosti CoreWeave, čímž výrazně zvyšuje svůj podíl a stává se jejím druhým největším akcionářem.
Investice má podpořit rozšiřování AI datových center, přičemž CoreWeave cílí na více než 5 GW výpočetní kapacity do roku 2030.
CoreWeave se transformoval z hostitele těžby kryptoměn na specializovaného poskytovatele AI cloudové infrastruktury.
Tento krok posiluje strategii Nvidie být přítomna napříč celým AI ekosystémem, od čipů až po cloudovou infrastrukturu.
Společnost Nvidia oznámila investici 2 miliard dolarů do firmy CoreWeave, čímž výrazně rozšiřuje svůj podíl v rychle rostoucím poskytovateli AI datových center. Nákup akcií za přibližně 87,20 USD za kus téměř zdvojnásobí vlastnictví Nvidie, která se tak stává druhým největším akcionářem CoreWeave.
Akcie CoreWeave po oznámení prudce vzrostly, což ukazuje na důvěru trhu ve společné rozšiřování AI infrastruktury. Tento krok navazuje na předchozí strategické investice Nvidie do AI ekosystému a ukazuje její ambici škálovat výpočetní kapacity pro AI pro podniky a cloudové operátory.
Od těžby kryptoměn k AI cloudové síti
Původně zaměřený na těžbu kryptoměn, CoreWeave se úspěšně transformoval v specializovaného poskytovatele AI infrastruktury, který nabízí hardwarová i cloudová řešení pro vývoj a nasazení AI ve velkém měřítku. Investice od Nvidie bude použita na nákupy pozemků, zajištění energií a výstavbu datových center s cílem dosáhnout do roku 2030 kapacity přes 5 GW AI výpočetního výkonu.
Důležité je, že finance nepůjdou přímo na nákup čipů Nvidia, ale na rozvoj infrastruktury, výzkum a vývoj a rozšíření týmu v CoreWeave. Tím Nvidia podporuje růst partnera, který není závislý na tradičních hyperscale cloudových hráčích.
Součást širší strategie Nvidie v AI
Tato transakce je dalším důkazem strategie Nvidie zapojit se napříč celým AI řetězcem – od návrhu hardwaru po cloudové nasazení. Podobně podporovala i další AI startupy a infrastrukturní partnery. Tím si Nvidia zajišťuje poptávku po svých GPU i v době, kdy se zvyšuje konkurence v oblasti návrhu AI čipů.
Generální ředitel Jensen Huang chválil CoreWeave za jejich schopnost budovat tzv. „AI továrny“ – centra navržená pro trénink a provoz velkých AI modelů, která jsou klíčová pro firmy pracující s generativní AI.
Reakce trhu a výhled do budoucna
Akcie CoreWeave vzrostly po oznámení o více než 9–12 %, což odráží důvěru investorů ve strategii Nvidie. Tento krok je součástí širšího „zbrojení“ v oblasti AI, kde roste poptávka po hardwaru a kapacitách rychleji než nabídka. Díky této investici si Nvidia zajišťuje klíčovou kapacitu pro budoucí AI výpočty a zároveň posiluje svůj vliv nad infrastrukturou, která pohání nové generace AI aplikací v cloudu. Zdroj: xStation5
