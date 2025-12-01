Nvidia kupuje akcie Synopsys za 2 mld. USD. Posiluje své čipové a AI partnerství

- Nvidia investuje 2 miliardy USD do akcií Synopsys jako součást inženýrského a návrhového partnerství, nákupní cena byla 414,79 USD za akcii.
- Akcie Synopsys po oznámení v premarketu vyskočily zhruba o 8 %, přestože od začátku roku do pátku ztrácely skoro 14 %, zatímco Nvidia mírně oslabila.
- Synopsys je jedním z největších dodavatelů softwaru pro návrh čipů a zapadá do širší investiční vlny Nvidie po OpenAI, CoreWeave a 5miliardové investici do Intelu.
Nvidia Corp. vložila 2 miliardy dolarů do akcií společnosti Synopsys Inc., jednoho z největších dodavatelů software a služeb pro návrh elektronických součástek. Investice je součástí širšího inženýrského a designového partnerství mezi oběma firmami.
Detaily transakce a reakce trhu
Nvidia nakoupila akcie Synopsys za 414,79 USD za kus. Pro srovnání, v pátek akcie uzavíraly na 418,01 USD. Zveřejnění transakce podpořilo sentiment investorů, akcie Synopsys v premarketu vyskočily přibližně o 8 %. Přitom ještě do pátku byly za letošní rok téměř o 14 % níže. Akcie Nvidie naopak v premarketu mírně oslabovaly.
Synopsys patří mezi klíčové hráče v oblasti nástrojů pro návrh čipů a dalších elektronických komponent, takže pro Nvidii představuje strategického partnera v době, kdy poptávka po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci rychle roste.
Širší investiční strategie Nvidie a rostoucí otázky
Nvidia, která je v současnosti nejhodnotnější společností na světě, v posledních letech výrazně rozšířila investice do firem spojených s rozvojem umělé inteligence. Kapitál nasměrovala například do OpenAI nebo provozovatelů datových center typu CoreWeave. Současně se zavázala investovat 5 miliard dolarů do společnosti Intel v rámci partnerství na vývoji čipů pro osobní počítače a datová centra.
Tato vlna investic však vyvolává otázky, zda nejde o takzvané kruhové transakce, které mohou uměle podporovat valuace vybraných firem a posílat peníze zákazníkům, kteří následně nakupují čipy od Nvidie. Investice do Synopsys tak zapadá do agresivní expanze ekosystému kolem Nvidie, ale zároveň posiluje debatu o tom, jak velký vliv má firma na celý řetězec v polovodičovém průmyslu.
Graf: NVDA.US (D1)
