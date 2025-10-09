Nvidia posiluje díky schválení vývozu do SAE, důvěře analytiků a debatě o bublině

-
Akcie Nvidie vzrostly díky schválení exportu AI čipů do SAE, čímž se odblokovala klíčová expanze.
Analytici zvýšili cílové ceny, přičemž Cantor Fitzgerald vidí potenciál až na 300 USD za akcii.
Rizika představují zpožděné investice SAE, vysoké ocenění a geopolitická nestabilita.
Akcie společnosti Nvidia 9. října 2025 prudce vzrostly na nová maxima poté, co americká vláda údajně schválila vývoz špičkových AI čipů v hodnotě několika miliard dolarů do Spojených arabských emirátů (SAE). Tento krok odstranil klíčovou geopolitickou překážku v globální expanzi AI produktů Nvidie a zároveň znovu oživil diskuzi o ocenění firmy a možném riziku technologické bubliny.
Průlom ve vývozu čipů do SAE
Podle dohody mezi USA a SAE z května 2025 obdržela Nvidia povolení k vývozu až 500 000 špičkových AI čipů ročně od příštího roku. SAE se na oplátku zavázaly k rozsáhlým investicím do americké infrastruktury a inovací. Schválení přichází po měsících napětí a odkladů, kdy bylo povolení zdržováno kvůli bezpečnostním obavám a podmínce investic ze strany SAE.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang označil zpoždění za frustrující, zejména kvůli politickému tlaku, který zdržoval dodávky. Někteří američtí představitelé totiž žádali o záruky ohledně geopolitických závazků SAE, než k vývozu dojde.
Reakce trhu a revize cílových cen
Akcie Nvidie během dne posílily o 2–2,5 % a dosáhly nových maxim. Investiční banka Cantor Fitzgerald zvýšila cílovou cenu z 240 na 300 USD a uvedla, že „nejde o bublinu“. Analytici očekávají zisk 8 USD na akcii v roce 2026 a až 11 USD v roce 2027, což by mohlo podpořit další růst hodnoty akcií. Jiní analytici však zůstávají opatrní a upozorňují na vysoké ocenění a technickou překoupenost. Podle některých ukazatelů je růst ceny rychlejší než objemy obchodů, což může signalizovat potenciální korekci. Jensen Huang ale obavy z bubliny odmítá a poukazuje na rostoucí investice do AI infrastruktury, vysokou poptávku ze strany podniků i cloudových firem a dlouhodobé trendy ve využívání umělé inteligence. Zdroj: xStation5
Rizika a výhled
Přestože povolení vývozu je schválené, zůstává řada neznámých. Zpoždění v investicích SAE nebo změny v americké exportní politice mohou další vývoj zkomplikovat. Také vysoké ocenění akcií znamená, že jakékoli zpomalení růstu nebo ziskovosti by mohlo vyvolat tlak na cenu akcií.
Investoři by měli sledovat:
Rychlost a objem dodávek čipů do SAE
Naplnění investičních závazků ze strany SAE
Marže z AI infrastruktury
Vývoj americké politiky exportních omezení
Globální poptávku po AI technologiích
