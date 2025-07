Obchodní příměří nebo problematický kompromis?

Dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií, uzavřená pod tlakem prezidenta Trumpa a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, stanovuje jednotné clo ve výši 15 % na většinu evropského zboží vyváženého do USA. Tento kompromis odvrátil potenciálně katastrofální celní válku, avšak zdaleka není ideální pro evropské exportéry. Ještě před víkendem byly šance na dosažení dohody hodnoceny jako 50:50; bez ní by od 1. srpna 2025 čelilo veškeré zboží z EU clům ve výši 30 %. Dohodu tak lze chápat jako odvrácení nejhoršího scénáře, a to i za cenu zhoršení současných obchodních podmínek. Nedosažení dohody by navíc spustilo odvetná opatření ze strany EU a hrozilo by vyhrocení obchodních restrikcí podobně jako v nedávném konfliktu mezi USA a Čínou.

Princip proporcionality: Kdo získal více?

Nová dohoda je asymetrická. EU přistoupila na 15% clo na většinu svého exportu do USA. Na oplátku si zajistila výjimky v podobě nulových cel na strategické sektory, mezi něž patří letadla a jejich díly, vybrané chemikálie, určité generické léky, zařízení pro výrobu polovodičů a některé zemědělské produkty a suroviny. Evropská ocel a hliník však nadále podléhají vysokému 50% clu, ačkoliv se očekávají další jednání, zejména o zavedení limitu, pod kterým by se uplatnila nižší sazba. Přesto se s ohledem na obecné 15% clo a 50% sazbu na ocel a hliník očekává pokles objemu obchodu mezi USA a EU.

V praktické rovině je hlavním přínosem EU odvrácení ještě tvrdších celních sazeb a zachování přístupu na americký trh, především pro automobilky. V posledních týdnech byla auta a jejich součástky zatíženy 27,5% clem (základních 2,5 % + dodatečných 25 %). Na oplátku se EU zavázala k masivnímu nákupu amerického LNG, ropy, jaderných paliv a zbraní, a také ke zvýšení investic v USA o stovky miliard dolarů. Hlavní ústupky tak přicházejí ze strany EU, zatímco USA získávají nová pracovní místa, investice a exportní příležitosti. Nutno dodat, že USA jsou největším dovozcem evropského zboží, což může vést ke zvýšení inflace, i když v menší míře, než se původně očekávalo.

Až pětina zahraničního zboží vstupujícího do USA pochází ze zemí EU.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zásadní skutečností je, že EU neoznámila úplné zrušení cel na americké zboží. Nabídka Evropy spočívá v otevření trhu – především v odvětvích, kde EU dováží z USA, nikoliv však v nepodmíněném a jednostranném zrušení všech cel. Detailní seznamy výrobků z obou stran budou teprve upřesněny během implementace dohody.

Budoucnost Evropy v nové obchodní realitě

Současné uspořádání přináší novou realitu pro globální obchodní pozici Evropy: celní tlak ze strany USA na jedné straně a dumping s nadbytkem zboží z Číny na straně druhé. Evropa se tak ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny, aniž by eliminovala některé z těchto rizik. V důsledku amerických cel na Čínu bylo totiž část čínského exportu přesměrováno do Evropy, čímž se dále zvyšuje cenový tlak, zejména v zpracovatelském průmyslu a automobilovém sektoru.

EU tak bude muset aktivně reagovat na hrozby ze strany čínského exportu (např. levné elektromobily nebo ocel) – již existuje evropský systém včasného varování a EU zahajuje antidumpingová šetření. Na druhé straně však další otevření trhu podle amerických podmínek nutí evropské firmy přizpůsobit se novým, méně výhodným podmínkám exportu.

Navigace „mezi dvěma mlýnskými kameny“

Aby se EU v tomto prostředí orientovala, měla by:

Chrání strategická odvětví – automobilový průmysl, letectví, pokročilé technologie a speciální chemikálie – a usilovat o maximální možné celní výjimky v těchto oblastech.

Kontrolovat příliv levného zboží z Číny – prostřednictvím antidumpingových cel, standardů kvality a dohledu nad investicemi .

Diversifikovat exportní trhy – vyhledávat partnery mimo USA a Čínu , např. země jihovýchodní Asie, Afriku a Indii . EU již dříve promarnila příležitost k širší dohodě mezi zeměmi zasaženými americkými cly .

Udržovat bilaterální dialog s USA – o dalších výjimkách z cel pro evropské zboží , přičemž důraz by měl být kladen na princip reciprocity .

Posilovat průmyslovou politiku a investice do inovací – aby mohla kompenzovat rostoucí náklady na přístup na klíčové trhy.

Reakce trhu

Trh vnímá situaci jednoznačně ve prospěch USA, i když s rizikem zvýšených inflačních tlaků. Evropa se vyhnula nejhoršímu scénáři, avšak hospodářský růst bude i tak omezen.

Za klíčové vítězství Evropy lze považovat omezení současných cel na automobily a zajištění, že cla na farmaceutické výrobky nebudou zvýšena na 200 %, jak nedávno naznačoval Donald Trump.

Přesto je nutné mít na paměti, že Trumpova schopnost jednostranně měnit názor a odstupovat od dohod bez následků zůstává rizikovým faktorem – investoři si na tuto volatilitu v posledních měsících již zvykli.

Tato dohoda zvyšuje tlak na Evropskou centrální banku (ECB), aby pokračovala ve snižování úrokových sazeb. Naopak v USA může hrozba zvýšené inflace ohrozit plánované zářijové snížení sazeb. V aktuálním scénáři EURUSD klesá směrem k potenciální linii krku na úrovni 1,1600. Pokud by byla tato trendová linie prolomena, rozsah formace naznačuje cílové úrovně blízko 1,1250.

Zdroj: xStation5

