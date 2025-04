Obchodní války, recese a OPEC: Tři hrozby pro cenu ropy

Investiční banka Goldman Sachs očekává, že ceny ropy Brent a WTI budou v následujících letech dále klesat, přičemž vývoj bude záviset především na hospodářském vývoji v USA, celní politice a produkčních rozhodnutích OPEC+.

Za základního předpokladu, že se americká ekonomika vyhne recesi díky výraznému zmírnění cel, a že produkce osmi klíčových zemí OPEC+ mírně vzroste o přibližně 130 000–140 000 barelů denně v červnu a červenci, by se cena ropy Brent mohla v prosinci 2025 pohybovat na úrovni 62 USD za barel a WTI na 58 USD. Do konce roku 2026 by pak ceny mohly dále klesnout na 55 USD pro Brent a 51 USD pro WTI.

V případě scénáře recese v USA při zachování výchozích předpokladů OPEC+ banka očekává pokles ceny Brentu na 58 USD do konce roku 2025 a až na 50 USD o rok později. Pokud by zároveň došlo k globálnímu zpomalení růstu HDP, Brent by mohl klesnout na 54 USD v roce 2025 a až na 45 USD v roce 2026.

Za extrémního scénáře, kdy by svět čelil recesi a zároveň by došlo k plnému rozvolnění produkčních škrtů OPEC+, což by zvýšilo konkurenci s nečleny kartelu, by se cena Brentu mohla propadnout až pod hranici 40 USD za barel do konce roku 2026.

Graf OIL (H4)

Cena ropy se aktuálně stabilizovala v oblasti kolem 64,54 USD, přičemž se pohybuje hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (69,25 USD) a SMA 200 (71,48 USD), což potvrzuje přetrvávající medvědí trend. Indikátory %R Williama s hodnotou -81 a CCI na úrovni -35,2 ukazují, že trh je v přeprodaném pásmu, přesto bez výrazného náznaku obratu. Cena se konsoliduje v úzkém pásmu, což může signalizovat dočasnou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po předchozím výprodeji. Trh zřejmě vyčkává na další fundamentální impulzy, přičemž technický výhled zůstává nadále pod tlakem prodejců.



Zdroj: xStation5



