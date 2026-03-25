Zlato se vrací nad 4 500 USD🪙

- Ceny zlata dnes rostou nad 4 500 USD díky uklidnění na trzích
- Minulý týden bylo zlato na úrovni 5 000 USD
- V pondělí nastal prudký propad na 4 100 USD
- Od pondělních minim zlato přidalo více než 10 %, stále však ztrácí více než 9 % z hodnot kolem 5 000 USD
- Ceny zlata dnes rostou nad 4 500 USD díky uklidnění na trzích
- Minulý týden bylo zlato na úrovni 5 000 USD
- V pondělí nastal prudký propad na 4 100 USD
- Od pondělních minim zlato přidalo více než 10 %, stále však ztrácí více než 9 % z hodnot kolem 5 000 USD
Ceny zlata dnes rostou nad úroveň 4 500 USD, což je způsobeno uklidněním na trzích a optimističtějším sentimentem. Zlatu pomohlo oslabení amerického dolaru, který během pondělního obchodování posiloval kvůli rostoucím geopolitickým rizikům. Pozitivně na zlato působí také oslabující ropa a pokles výnosů státních dluhopisů ve Spojených státech, které odrážejí nervozitu na finančních trzích.
Ceny zlata zažívají mimořádně volatilní vývoj. Ještě minulý týden se zlato obchodovalo kolem 5 000 USD za unci. Během týdne postupně oslabovalo, v pátek na 4 700 USD. V pondělí došlo k prudkému výprodeji až k 4 100 USD za unci, kvůli víkendovému prohlášení Trumpa o riziku útoků na energetickou infrastrukturu Íránu. Trump však krok odložil o 5 dní a nechal prostor pro vyjednávání, což způsobilo výrazný růst ceny zlata.
Od pondělních minim zlato přidalo více než 10 %, stále se však obchoduje pod úrovněmi z minulého týdne a od hodnot ze začátku minulého týdne zlato stále ztrácí více než 9 %. Podobně stříbro od pondělních minim vzrostlo o téměř 20 %. Situaci na drahých kovech podporuje i pokles ropy pod 100 USD za barel. Konflikt na Blízkém východě pokračuje, a pokud dojde k eskalaci, ceny ropy mohou opět výrazně vzrůst.
Graf GOLD (M15)
Zdroj: xStation
