Occidental prodá chemickou divizi OxyChem společnosti Berkshire Hathaway za 9,7 miliardy USD

Společnost Occidental Petroleum oznámila, že prodá svou petrochemickou divizi OxyChem konglomerátu Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta za 9,7 miliardy USD v hotovosti. Cílem prodeje je snížení vysokého zadlužení, které Occidental tíží už několik let. Akcie firmy v předobchodní fázi posílily o 2,3 %.
Klíčové detaily transakce
-
Berkshire Hathaway již nyní drží přibližně 27% podíl v Occidental Petroleum a patří mezi jeho největší akcionáře.
-
Pokud bude obchod uzavřen podle plánu ve 4. čtvrtletí 2025, půjde o největší akvizici Berkshire od roku 2022, kdy za 11,6 miliardy USD koupila pojišťovnu Alleghany.
-
Pro Berkshire jde o rozšíření portfolia v chemickém segmentu, kde už vlastní společnost Lubrizol.
Důvody prodeje ze strany Occidental
Occidental se dlouhodobě potýká s vysokým dluhem, který pramení zejména z akvizice Anadarko Petroleum za 55 miliard USD v roce 2019, kdy firma přeplatila Chevron, aby získala cenná ložiska břidlicové ropy v Texasu.
Situace se dále zhoršila po loňské koupi soukromého producenta CrownRock za 12 miliard USD, díky níž Occidental posílil svou pozici v Permské pánvi, ale zároveň zvýšil zadlužení.
-
Ke konci června činil dluh společnosti 23,34 miliardy USD.
-
Occidental již v letošním roce prodal aktiva v hodnotě téměř 1 miliardy USD a splatil 3 miliardy USD dluhu.
-
Z výnosu z prodeje OxyChem má být 6,5 miliardy USD použito na snižování dluhu, čímž by se firma dostala pod cíl 15 miliard USD, stanovený po akvizici CrownRock.
Význam OxyChem
Divize OxyChem je jedním z největších amerických producentů základních chemikálií a PVC (polyvinylchloridu), používaného například ve stavebnictví, vodovodních rozvodech nebo zdravotnických potřebách.
Jen v prvních dvou čtvrtletích 2025 vygenerovala tržby 2,42 miliardy USD.
Strategický význam
Transakce ukazuje, že Occidental se chce více soustředit na jádrový ropný a plynárenský byznys, který tvořil 75 % jeho celkových zisků v roce 2024. Pro Berkshire jde naopak o další krok v rozšíření investic v oblasti chemického průmyslu a upevnění vlivu ve firmě, kterou Buffett už několik let systematicky podporuje.
Tento krok výrazně posílí rozvahu Occidental, přičemž současně potvrzuje strategii Buffettovy Berkshire investovat do kapitálově náročných, ale stabilních průmyslových odvětví.
Graf OXY.US (D1) – Occidental Petroleum
Akcie Occidental Petroleum se obchodují na úrovni 47,71 USD. Cena se pohybuje nad EMA 50 (45,81 USD) i nad SMA 100 (44,45 USD), což potvrzuje stabilní růstové momentum. RSI dosahuje hodnoty 57,1, tedy je v neutrálním pásmu se sklonem k býčímu nastavení, což ukazuje na prostor pro pokračování růstu bez rizika překoupenosti. MACD zůstává nad nulou i nad signální linií, histogram ukazuje na pozitivní momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Denní shrnutí: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Akcie Melco Resorts klesly o více než 6 % kvůli slabým údajům z Golden Week
Quantum Computing Inc.: Proč akcie vyskočily a co sledovat dál
Akcie Coinbase nad důležitou rezistenční zónou🔔
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.