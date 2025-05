OIL.WTI prodlužuje odraz, roste o 1,5 % díky nadějím na produktivní jednání mezi USA a Čínou 📈

Ropa WTI směřuje k pozitivnímu týdennímu uzavření – růst o 1,5 % díky nadějím na pokrok v jednáních USA–Čína

Futures na ropu WTI (OIL.WTI) dnes rostou o 1,5 %, což zvyšuje šanci na pozitivní týdenní výsledek, protože investoři doufají ve výhodný výstup z jednání mezi USA a Čínou. Nová obchodní dohoda s Velkou Británií zároveň přinesla trhům novou dávku optimismu, že obchodní politika USA nemusí vést k výraznému zpomalení ekonomiky.

Hlavním faktorem růstu cen ropy je aktuálně naděje na vzájemné zmírnění cel mezi Washingtonem a Pekingem. Podle zprávy New York Post ze včerejška by mohlo dojít už příští týden ke snížení cel na čínské zboží ze 145 % až na 50 %.

Americký ministr financí Scott Bessent se má 10. května setkat s čínským vicepremiérem He Liefengem ve Švýcarsku.

Podle analytiků z Vanda Insights by pozitivní výsledek mohl navýšit ceny ropy o další 2 až 3 USD.

Makroekonomický kontext z Číny:

Exporty zrychlily, importy v dubnu klesly méně, než se čekalo.

Dovoz ropy meziměsíčně klesl, ale meziročně vzrostl o 7,5 %, protože domácí rafinerie doplnily zásoby.

Rizikové faktory:

Hlavní tlak na ropný trh nadále představuje výhled vyšší produkce od OPEC .

Nicméně podle agentury Reuters produkce OPEC v dubnu ve skutečnosti klesla, zejména kvůli výpadkům v Libyi, Venezuele a Iráku.

OIL.WTI (D1)

Ceny ropy pokračují v obratném odrazu. Graf ukazuje obrat vzhůru v oblasti 55 USD za barel, odkud ceny vzrostly o více než 10 %.

Technický obrázek se zlepšuje, což naznačuje možný test 50denního EMA, který se aktuálně nachází u úrovně 65 USD.

Pozor: Pokud jednání USA–Čína nepřinese výsledky, může to na ceny znovu vyvinout tlak.

Zdroj: xStation5

