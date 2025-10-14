OpenAI a Broadcom spojí síly na vývoji vlastního hardwaru pro umělou inteligenci

-
OpenAI a Broadcom vyvíjejí vlastní AI akcelerátory o výkonu 10 GW, s nasazením mezi lety 2026 a 2029.
-
OpenAI vede návrh čipů a architektury, Broadcom zajišťuje vývoj, výrobu a síťovou integraci.
-
Projekt je náročný na realizaci, tržní očekávání jsou vysoká a rizika zahrnují výrobní i výkonové nejistoty.
-
-
-
Společnosti OpenAI a Broadcom oznámily víceleté strategické partnerství, jehož cílem je společný vývoj a nasazení 10 gigawattů výpočetního výkonu prostřednictvím vlastních AI akcelerátorů a souvisejících síťových systémů. První dodávky hardwaru mají začít ve 2. polovině roku 2026 s plným nasazením do konce roku 2029.
Cíl: Zbavit se závislosti na externích GPU
OpenAI bude navrhovat vlastní čipy i systémovou architekturu, zatímco Broadcom zajistí jejich výrobu, testování a nasazení. Společným cílem je snížit závislost na externích dodavatelích GPU, především společnosti Nvidia, a zároveň optimalizovat výkon a efektivitu na základě zkušeností OpenAI s vývojem AI modelů.
Celé řešení bude postaveno na Ethernetové konektivitě a využije síťová řešení od Broadcomu s cílem vytvořit škálovatelnou, otevřenou a energeticky úspornou AI infrastrukturu.
Finanční podmínky a reakce trhu
Finanční detaily dohody nebyly zveřejněny. Akcie Broadcomu však po oznámení vzrostly o více než 9 %. Investoři reagovali pozitivně na vyhlídku diverzifikace mimo tradiční čipové trhy.
Analytici zároveň varují, že projekt bude velmi náročný na realizaci – jak z hlediska vývoje čipů, tak řízení dodavatelských řetězců a dosažení výkonových cílů. Aktuální ocenění na trzích již podle některých analytiků může reflektovat přehnaný optimismus.
Co sledovat v příštích měsících
Očekává se, že v blízké době dojde k představení prototypů a testovacích sestav, stejně jako detailnějších údajů o nákladech, výrobních výnosech a výzvách škálování. Klíčová bude také integrace s další AI infrastrukturou OpenAI – včetně již existujících partnerství se společnostmi jako AMD nebo Nvidia.
