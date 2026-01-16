OpenAI a Microsoft čeká soudní proces s Muskem – soud zamítl žádost o zamítnutí žaloby

-
Soud v Kalifornii zamítl žádost OpenAI a Microsoftu o zastavení žaloby, soudní proces začne 27. dubna.
-
Musk tvrdí, že OpenAI porušila své neziskové poslání přechodem na komerční model.
-
Přímá obvinění proti Microsoftu byla částečně zamítnuta, ale porota bude řešit jeho možnou účast.
-
OpenAI uklidňuje investory, Microsoft čelí rostoucí reputační kritice.
-
Federální soudce v Oaklandu v Kalifornii rozhodl, že žaloba Elona Muska proti společnostem OpenAI a Microsoft bude pokračovat a projde soudním procesem s porotou v dubnu. Soud tak odmítl žádosti obou firem o zamítnutí případu, čímž otevřel cestu k vysoce sledovanému soudnímu sporu, který odhaluje hluboké spory o původní poslání OpenAI.
Musk, který spoluzaložil OpenAI v roce 2015 a později odešel, tvrdí, že společnost porušila svou původní charitativní a neziskovou misi, když přijala miliardové investice a přeměnila se v komerční subjekt úzce propojený s Microsoftem. Soud výslovně umožnil, aby hlavní Muskova obvinění z podvodu a porušení důvěry pokračovala, protože existují dostatečné důkazy k tomu, aby případ rozhodovala porota.
Ačkoli byla část žaloby zaměřená přímo na Microsoft kvůli údajnému bezdůvodnému obohacení zamítnuta, soud shledal, že existuje dost důkazů o tom, že Microsoft o situaci věděl a mohl se na ní podílet. Tyto okolnosti posoudí rovněž porota.
Proces začne 27. dubna a očekává se, že potrvá několik týdnů až do května. Hlavním bodem sporu bude otázka, zda vedení OpenAI klamalo původní podporovatele ohledně zachování neziskového poslání při přechodu na ziskový model a navázání spolupráce s Microsoftem.
OpenAI považuje žalobu za neopodstatněnou a tvrdí, že jde o konkurenční útok. Firma už dříve upozornila investory, že žaloba může obsahovat „záměrně provokativní“ tvrzení. Microsoft sice čelí reputačním důsledkům, ale soud už zamítl přímá obvinění z bezdůvodného obohacení, takže právní rizika zůstávají omezená.
