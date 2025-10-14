Oracle a AMD nasadí 50 000 GPU MI450 v rámci nové AI aliance

-
Oracle nasadí 50 000 GPU MI450 od AMD v rámci veřejného AI cloudu s výkonem ~200 MW od Q3 2026.
-
Partnerství posiluje pozici AMD na trhu AI čipů a Oracle získává větší kontrolu nad vlastní AI infrastrukturou.
-
Výzvami jsou výroba, integrace, energetická náročnost a tlak konkurence.
-
Oracle nasadí 50 000 GPU MI450 od AMD v rámci veřejného AI cloudu s výkonem ~200 MW od Q3 2026.
-
Partnerství posiluje pozici AMD na trhu AI čipů a Oracle získává větší kontrolu nad vlastní AI infrastrukturou.
-
Výzvami jsou výroba, integrace, energetická náročnost a tlak konkurence.
Společnosti Oracle a Advanced Micro Devices (AMD) oznámily rozsáhlé partnerství, jehož cílem je od třetího čtvrtletí 2026 nasadit 50 000 grafických procesorů AMD Instinct MI450 v cloudových datových centrech Oracle. Tato výpočetní infrastruktura má dosáhnout výkonu přibližně 200 megawattů, přičemž partneři plánují rozšíření spolupráce i po roce 2027.
Strategické cíle a konkurenční pozice
Dohoda posiluje pozici AMD v oblasti hardwaru pro umělou inteligenci tím, že do svého portfolia získává jednoho z největších provozovatelů veřejného cloudu. Pro Oracle jde o další krok k diverzifikaci výpočetní infrastruktury a rozšíření nabídky AI služeb.
Výpočetní cluster bude založen na nové architektuře Helios – vlastním rackovém systému AMD, který kombinuje čipy MI450 s výkonnými procesory a síťovými prvky. Tento přístup umožní Oracle konkurovat například serverovým řešením Nvidia Vera Rubin.
Reakce trhu a rizika
Po oznámení akcie AMD vzrostly o více než 2–3 %, zatímco akcie Oracle mírně klesly. Přesto spolupráce nese určitá rizika: mimo jiné výrobní škálovatelnost, integraci systémů, efektivní chlazení a napájení při vysoké hustotě výpočetních jednotek, a splnění očekávání ze strany zákazníků. Čipy MI450 jsou navrženy s využitím pokročilých výrobních technologií (pravděpodobně 2nm uzel od TSMC), což přináší technické i dodavatelské výzvy. Zdroj: xStation5
Co sledovat dál
V příštích měsících bude klíčové sledovat vývoj prototypů, výkonové testy a způsob integrace racků Helios do cloudové infrastruktury Oracle. Zároveň se očekává reakce konkurentů – především Nvidie – a další růst poptávky po škálovatelných výpočetních systémech pro AI modely.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Globální výpadek AWS ovlivňuje služby Amazonu, akcie zůstávají stabilní před zveřejněním výsledků hospodaření
US100 se pokouší o zotavení 🗽 Výprodej zasáhl uranové akcie
Alibaba a Ant kupují kancelářské prostory v Hongkongu za 925 milionů dolarů
Snowflake a Palantir navazují strategické partnerství v oblasti AI datové infrastruktury
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.