Orsted pod tlakem: nouzová emise akcií má zachránit klíčové americké projekty

Dánská energetická společnost Orsted získala v pátek souhlas akcionářů s nouzovou emisí práv na akcie v hodnotě 9,4 miliardy dolarů, která má pomoci financovat její americké projekty čelící nejistotě kvůli postojům prezidenta Donalda Trumpa vůči obnovitelným zdrojům energie.
Orsted, kdysi ropná společnost známá jako DONG Energy, prošla výraznou transformací a stala se globálním lídrem v oblasti offshore větrné energie. Od IPO v roce 2016 do roku 2021 vzrostla její tržní hodnota pětinásobně. Od té doby se ale situace dramaticky změnila – cena akcií klesla o 85 % a společnost se nyní snaží zabránit dalšímu snížení svého úvěrového ratingu.
Projekty v USA: Sunrise Wind a Revolution Wind
Hlavní problém představují americké projekty Sunrise Wind a Revolution Wind, které čelí zastavení prací na základě rozhodnutí amerických úřadů. Projekt Sunrise Wind ztratil klíčové investory poté, co Bílý dům v dubnu nařídil norské společnosti Equinor zastavit výstavbu sousedního větrného parku. V srpnu pak přišel zákaz pokračování prací na téměř dokončeném projektu Revolution Wind, který Orsted realizuje společně se Skyborn Renewables.
Šéf Orstedu Rasmus Errboe upozornil, že firma týdně vynakládá až 100 milionů dánských korun (15,7 mil. USD) na svou 50% účast v Revolution Wind. Pokud se výstavba brzy neobnoví, hrozí, že specializovaná loď najatá na instalaci zařízení nebude dostupná a Orsted bude muset znovu vstoupit na trh za výrazně vyšší cenu.
Stejná loď je nasazena i na Sunrise Wind, což situaci dále komplikuje a navyšuje náklady o dalších 60–70 milionů korun týdně.
Snížení výhledu zisku a další rizika
Problémy se neomezují jen na USA. Nízké rychlosti větru v červenci a srpnu a zpoždění projektu na Tchaj-wanu přiměly Orsted ke snížení výhledu provozního zisku pro rok 2025. To opět posiluje tlak ze strany investorů i ratingových agentur.
Ratingová agentura S&P Global již v srpnu snížila hodnocení Orstedu na BBB-, což je nejnižší stupeň investičního pásma. Jakékoli další zhoršení by poslalo firmu do tzv. „junk“ pásma, čímž by výrazně zdražilo budoucí financování. S&P zároveň varovala, že emise akcií může Orstedu poskytnout jen 3 až 6 měsíců oddechu, než zpoždění výstavby znovu vyvolá tlak na financování.
„Bude to dlouhá a těžká cesta k obnově Orstedu,“ uvedla předsedkyně představenstva Lene Skole na valné hromadě.
Podporu projektu vyjádřil i Equinor, který jako 10% akcionář oznámil investici až 6 miliard norských korun (941 milionů USD) do práv na akcie.
ORSTED.DK (D1)
Akcie společnosti Orsted se aktuálně obchodují kolem úrovně 201,80 DKK, po prudkém propadu, který následoval po oznámení o stopce klíčových projektů v USA a spuštění nouzové emise akcií.
Cena se nachází výrazně pod klouzavými průměry, konkrétně:
-
EMA 50 (oranžová): 243,36 DKK
-
SMA 100 (modrá): 263,89 DKK
To potvrzuje silné medvědí nastavení trhu. Oba průměry jsou klesající, přičemž EMA 50 se od července prudce odklonila směrem dolů, což ukazuje na zrychlení negativního trendu. RSI je na úrovni 37,5, tedy pod neutrální hladinou, ale zároveň ještě nevstoupil do přeprodané zóny pod 30 body. To značí, že na trhu převažuje prodejní tlak, ale prostor pro další pokles zde stále je.
Zdroj: xStation5
