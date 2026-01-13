Orsted posiluje po rozhodnutí soudu obnovit projekt větrné farmy

- Soud v USA povolil Orstedu obnovit výstavbu větrné farmy Revolution Wind, což vedlo k růstu akcií až o 6,6 %.
- Projekt byl pozastaven kvůli údajným bezpečnostním hrozbám, které soud označil za sporné.
- Orsted se nachází ve složitém období restrukturalizace a boje s rostoucími náklady.
- Verdikt znamená důležité precedentní vítězství, ale politické riziko zůstává i nadále vysoké.
Akcie dánské energetické společnosti Orsted A/S v úterý výrazně vzrostly poté, co americký federální soud umožnil obnovení výstavby větrné farmy Revolution Wind, která byla pozastavena na základě rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa. Akcie firmy přidaly v Kodani až 6,6 % a trh reagoval pozitivně na verdikt, který umožňuje pokračovat v projektu téměř z 90 % dokončeném.
Rozhodnutí amerického soudce Royce C. Lambertha je významným vítězstvím pro Orsted v probíhajícím sporu s Trumpovou administrativou, která se staví proti rozvoji offshore obnovitelných zdrojů. Soudce označil zastavení projektu za nepřiměřené a dodal, že by projekt utrpěl nenapravitelné škody, pokud by stavební práce nemohly pokračovat během soudního řízení.
Orsted uvedl, že okamžitě obnoví stavební práce, s důrazem na bezpečnost a cíl dodat dostupnou a spolehlivou energii severovýchodnímu regionu USA. Investoři sledují situaci pozorně poté, co v loňském roce firmě poskytli novou investici v hodnotě 9,5 miliardy dolarů.
Společnost v posledním období prochází složitým obdobím. Kvůli rostoucím nákladům a problémům v dodavatelském řetězci musela odepsat miliardy dolarů, zrušit dva projekty v USA a propustit dvě vedoucí osoby. Nejnovější projekt Revolution Wind v hodnotě 5 miliard dolarů byl letos v létě pozastaven kvůli údajným bezpečnostním obavám, ale soud nyní zpochybnil jejich oprávněnost a označil je za možný záměr, jak zablokovat rozvoj obnovitelných zdrojů.
Rozhodnutí přichází v době, kdy Trump opakovaně kritizuje offshore větrné elektrárny jako neefektivní a narušující krajinu. I přes současné vítězství však Orsted čelí dalším výzvám – náklady zůstávají vysoké a riziko dalších zásahů ze strany vlády přetrvává.
Graf ORSTED.DK (D1)
Akcie společnosti Orsted se aktuálně obchodují na úrovni 134,65 DKK. Cena se dostala těsně nad EMA 50 (133,05 DKK), což může být prvním pozitivním technickým signálem po období výrazné volatility. Klouzavý průměr SMA 100 (139,45 DKK) však zůstává nad aktuální cenou a bude představovat významnou technickou rezistenci. RSI se nachází na hodnotě 53,5, tedy mírně nad neutrálním pásmem, což značí, že trh zatím nemá extrémní tendenci k nákupu ani k prodeji.
Zdroj: xStation5
