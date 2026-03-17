Mastercard koupí BVNK až za 1,8 miliardy USD, zatímco zrychluje svůj tlak do stablecoinů

Mastercard 17. března oznámil, že koupí firmu BVNK, která buduje infrastrukturu pro stablecoiny, až za 1,8 miliardy USD, včetně 300 milionů USD ve formě podmíněných plateb. Transakce rozšiřuje tlak Mastercardu do plateb založených na blockchainu a má propojit on-chain platební toky s tradičními fiat platebními rails. Dokončení transakce se očekává do konce roku 2026, a to po splnění obvyklých podmínek a regulatorního schválení.
Transakce přidává stablecoinové rails ve více než 130 zemích
BVNK, založená v roce 2021, poskytuje infrastrukturu, která firmám umožňuje odesílat a přijímat platby mezi fiat měnami a stablecoiny napříč hlavními blockchainovými sítěmi ve více než 130 zemích. Mastercard uvedl, že akvizice posílí jeho schopnost podporovat případy použití, jako jsou přeshraniční remitence, firemní platby, výplaty, tokenizované vklady a tokenizovaná aktiva.
Proč Mastercard jedná právě teď
Mastercard uvedl, že využití digitálních měn v platebních scénářích dosáhlo v roce 2025 objemu nejméně 350 miliard USD, což ukazuje rostoucí komerční příležitost ve stablecoinových převodech. Firma zároveň uvedla, že vyšší regulatorní jasnost vede finanční instituce a fintechy k rozšiřování služeb v digitálních měnách, zatímco Mastercard chce nabídnout compliantní a interoperabilní infrastrukturu, která propojí nové blockchainové systémy s jeho stávající sítí. Reuters uvedl, že tento krok zároveň zvyšuje tlak na rivala Visa, protože karetní sítě soupeří o časný náskok v rychle se vyvíjejícím segmentu.
Trhy nyní budou sledovat tempo regulatorních schválení, to, jak rychle Mastercard dokáže infrastrukturu BVNK integrovat do své širší sítě, a zda banky a fintechy začnou stablecoinové platební toky využívat ve větším měřítku. Dalším bodem zájmu bude i to, zda se přeshraniční remitence, výplaty, P2P a B2B platby po uzavření transakce stanou významnějším zdrojem tržeb.
